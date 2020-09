90 Minuten Heimatkunde beim Stadtspaziergang in Wusterhausen

Wusterhausen

Die Bedingungen konnten besser nicht sein für einen Bummel am Abend. Der Spätsommer meinte es am Mittwoch gut mit den rund 40 Frauen und Männern, die sich zum mittlerweile 5. Stadtspaziergang des Kulturvereins trafen. Sie erlebten in den folgenden anderthalb Stunden Heimatkunde pur, vermittelt von den Vereinsmitgliedern Bärbel Hartwig, Helga und Marco Schimpke sowie Reiner Lehmann. Anwohner und Gewerbetreibende ergänzten aus eigenen Erinnerungen und steuerte auch Neuigkeiten bei.

Helga Schimpke (li.) hatte Wissenswertes zur Fleischerei Ribbe zu berichten. Quelle: Wolfgang Hörmann

Anzeige

Damit begann es schon am Startpunkt, dem „Novel“-Hotel an der Ecke Bahnhofstraße. Das nach dem Stadtbrand von 1758 entstandene Gebäude hatte als Gasthaus und Herberge in den vergangenen Jahrhunderten viele Betreiber. Aktuell sind es Ilona und Ahmet Aslan. Er kündigte an, dass nach Vorliegen aller Genehmigungen jetzt die Kapazität des Hauses erweitert werden kann. Aus dem stillgelegten Saal des Traditionshauses, das in den 30er Jahren als „Deutsches Haus“ regionale Berühmtheit erlangte, sollen demnach neun Zimmer entstehen.

Weitere MAZ+ Artikel

In der benachbarten Eisdiele, einem Familienunternehmen seit den Sechzigern, interessierte die Abendwanderer unter anderem, wie es war, als hier noch in einem eisernen Ofen Brot gebacken wurde. Inhaberin Jaqueline Probst hatte die Antworten parat, auch dazu, wie es sich mit der früheren Bäckerei verhielt.

Peter Rinzer war aus Essen angereist, um an seinem Geburtshaus Familiengeschichte zu erzählen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Da war ein Teil der Schar bereits zu einer anderen Sehenswürdigkeit vom Markt weitergezogen. Peter Rinzer, Eigentümer des stolzen Gebäudes mit der Hausnummer 29, hatte mit Ehefrau Vera die Fahrt aus Essen extra angetreten, um die Historie seines Geburtshauses zu beleuchten.

Rinzers Mutter war eine geborene Uthemann. Der Name ist den älteren Dossestädtern heute noch ein Begriff. „Ab 1680 haben wir einen Stammbaum. Da wurden die ‚Uthemänner’ in der Prignitz ansässig“, so die Einleitung des 80-Jährigen zu weiteren interessanten Details über die Familie. Sie bestand über Generationen aus Kupferschmieden, versorgte aber ab 1852 Wusterhausener und Umländler mit Eisenwaren.

Den Spaziergang nahmen alle Teilnehmer als eine schöne Abwechslung wahr - trotz Maskenpflicht. Quelle: Wolfgang Hörmann

Der Spaziergang endete für dieses Mal am Linden-Kino, nicht, um vorher noch an unterschiedlichen Handel in anderen Kategorien zu erinnern, den es längst nicht mehr gibt. Eine Ausnahme macht die Fleischerei Ribbe, geführt von Jörg Ribbe mittlerweile in der 5. Generation.

Gäste aus umliegenden Orten Wie in den vergangenen Jahren nahmen auch diesmal wieder Gäste aus umliegenden Orten am Stadtspaziergang teil. Einige waren sogar mit dem Fahrrad aus Kyritz angeradelt. Die Eisdiele Probst, die auch warme Speisen und kalte Getränke anbietet, hatte am Mittwochabend ihre Öffnungszeit verlängert. Das Gros der Stadtwanderer nutzte die Gelegenheit, um sich unter freiem Himmel bedienen und den Abend ausklingen zu lassen.

Von Wolfgang Hörmann