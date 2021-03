Abriss möglich: Zwischen Wusterhausen und Neustadt führt eine Brücke ins Nichts

Wusterhausen

Die beiden Dosse-Städte im Altkreis Kyritz könnten einen Deal machen: Das Amt Neustadt hat etwas, das es gern loswerden würde – zu Wusterhausen könnte es passen. Hinter dem amtlichen Namen „BW ND 25“, verbirgt sich die „Hohe Brücke“, besser bekannt als „Schinderbrücke“.

Im Grenzgebiet des Schinderwaldes

Der Name wiederum hat mit dem nahen Schinderwald nebst längst verschwundener Abdeckerei zu tun. Wir befinden uns in einem „Grenzgebiet“. Zwar steht die hölzerne Verbindung zwischen beiden Dosse-Ufer in der Gemarkung Wusterhausen, sie gehört aber Neustadt.

Die Brücke verbindet nichts, weil jeder, der vorne rauffahren würde, hinten keinen Weiterweg fände. Nur flache Landschaft mit ein paar Bäumen. Nützlich ist sie deshalb höchstens Spaziergängern oder Anglern, die es auf die andere Dosseseite zieht.

Man könnte es ja mal versuchen - besser nicht! Quelle: Wolfgang Hörmann

Jens Goldberg von der Neustädter Bauverwaltung bezeichnet den Ist-Zustand als „eine gewisse Verkehrsbedeutung“ die sich „weiterhin nicht abzeichnet“. Deshalb möchte man die Brücke übertragen oder abgeben, am liebsten an den Nachbarn.

Der Hintergrund ist klar. Die Unterhaltung des teilweise ziemlich morschen, dabei nutzlosen Monstrums wird zu teuer. Ein Jahr lang will sich der Baulastträger das Elend noch ansehen, ohne eine weitere Reparaturbrigade loszuschicken.

Vielfach ist das Holz morsch geworden. Quelle: Wolfgang Hörmann

Denn für 2022 steht sowieso der Abriss im Plan. Dafür liegen 10 000 Euro schon auf der hohen Kante. Sollten bis dahin Schäden auftreten, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, droht Sperrung - oder aber Wusterhausen springt ein.

Der Vorschlag erreichte jüngst die Mitglieder des Bau- und Ordnungsausschusses. Der Bauamtsleiter Ronny Hein trug den Gemeindevertretern in der Sitzung das Angebot vor. Die Diskussion ging danach schnurgerade in eine Richtung. Zusammengefasst lautet das kaum überraschende Resultat: Wir sind einhellig dagegen.

Teure Reparaturen drohen

Dabei muss man wissen, dass sich in der Vergangenheit auch Wusterhausener an Reparaturen beteiligten. Aber so eine Grundsanierung und spätere Unterhaltung, noch dazu als pures Anschauungsobjekt in weiter Flur, sind schon eine andere Hausnummer und einfach jeder Verwaltung zu teuer.

Andererseits droht ein Stück Heimatgeschichte den Bach hinunter zu gehen. Die „Hohe Brücke“ wurde in den 1920er Jahren gebaut. Sommergäste sollten es sich beiderseits des Flüsschens, das sich auch mal heftig ausdehnen kann, gut sein lassen – und die Einheimischen natürlich auch. Das war die Idee.

Der Heimatmaler Theophil Dombrowski hat die Brücke in den 20ern des vorigen Jahrhunderts in Öl verewigt. Quelle: Sammlung Schimpke

In der 50er Jahren ging der Plan sogar auf. Da tat ein weitaus einfacher gezimmertes Vorgängermodell der jetzigen Brücke treu seinen Dienst. Landwirte trieben ihr Vieh drüber auf die Wiesen. Fuhrwerke voller Heu und Stroh rumpelten über die Bohlen. Und es gab etwas, das viel später für einen Neubau besonders die Neustädter beflügelte: Breite Wanderwege in Richtung Plänitz, mit Bänken am Rand und Bäumen als Saum.

Bundeswehr baute Ersatz

Warum nicht wieder? Das dachte sich 1998 Amtsdirektor Edmund Bublitz, ein Mann der Tat und mit Organisationstalent. Pioniere der Bundeswehr aus Havelberg, später Partner der Neustädter, bauten innerhalb einer Übung, die zwischenzeitlich fehlende Querung wieder auf.

Zur Eröffnung wurde Ministerpräsident Manfred Stolpe erwartet. Zum großen Kino passte nur nicht, dass hinter der rustikalen Konstruktion mittlerweile die Wege zum Weiterfahren Richtung Nachbardorf Plänitz allesamt fehlten. Dabei ist es geblieben. Bis heute.

Von Wolfgang Hörmann