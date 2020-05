Kaum Bänke für Wanderer am Untersee

Bantikow

Dieser Sommer könnte die Urlaubssaison der kurzen Wege werden. Trotz zahlreicher Lockerungen vieler Corona-Einschränkungen hat die Landschaft vor der Haustür größere Chancen, wieder mehr Beachtung zu finden. Die Kyritzer Seenkette gehört durchaus dazu.

„Aber nicht so, wie sich derzeit stellenweise präsentiert. Wer hier am Ufer spaziergehen will, findet ja nicht mal einen ordentlichen Platz, um sich auszuruhen“, bemängelt Hans-Jürgen Relewitz aus Wusterhausen.

Solch schöne Bilder zaubert die Natur in diesen Tagen am Bantikower Ufer des Untersees. Quelle: Frauke Borchardt

Der Rentner bewegt sich täglich auf Schusters Rappen in der Natur, die bei ihm gleich an der Gartenpforte beginnt. Das Seeumfeld kennt er wie seine Westentasche. Fehlende Bänke und achtlos in die Landschaft geworfener Müll sind für ihn ein ständiges Ärgernis. Da müsste sich was ändern, findet er.

Darin ist sich Relewitz mit Lothar Lemke einig. Der 62-Jährige gehört zum Team des Bauhofs der Gemeindeverwaltung. Sein Tagewerk besteht darin, sich um den Pfad am Wasser zu kümmern. Auf Bantikower Seite des Untersees beginnt der Abschnitt in Wusterhausen und endet, wo die Hochspannungsleitung von Kyritz her das Gewässer überspannt.

Hier ist nichts mehr zu retten. Quelle: Wolfgang Hörmann

Hier erlebt er tagaus, tagein, was Mitmenschen der Umwelt antun können – versehentlich aus Unachtsamkeit, absichtlich oder einfach nur gleichgültig. „Ich räume Anglern den Dreck weg, den sie liegenlassen, sammle den Müll auf, der von wem auch immer in die Büsche geschmissen wurde und repariere so gut es geht, was heilzumachen ist. Auch die Bänke,“ sagt der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur.

Die gezimmerten Sitzhilfe sind in elendem Zustand

Zwischen dem ehemaligen EAB-Ferienlager und der Bantikower Badewiese ist er dieser Tage am Werk. Mit einem Handkarren voller Werkzeug und Material sucht er zu Fuß seine Baustellen auf. Die verlangen viel Geschick, schreit doch der Zustand der gezimmerten Sitzhilfen aus Baumstämmen und Bohlen regelrecht nach Ersatz.

Diese Bank schwamm schon im Untersee. Ihre Vorgängerin wurde verfeuert. Quelle: Wolfgang Hörmann

Wo nicht Wind und Wetter den natürlichen Verschleiß begünstigt haben, taten es Vandalen mit sinnloser Zerstörung. „Die Bank am früheren Ferienlager habe ich aus dem Wasser geholt. Ich konnte sie noch mal eingraben. Dazu taugt sie jetzt nicht mehr“, sagt die Ein-Mann-Brigade vom Bauhof.

„Das Teil, dass vorher dort stand, muss ein schönes Lagerfeuer ergeben haben. Ich hatte es mit Birkenstämmchen umzäunt, von denen aber auch nur noch verkohlte Reste gefunden.“ Ein Stückchen weiter sieht es nicht viel besser aus. Lothar Lemke hat hier wenigstens noch die Sitzfläche erneuern können. Beim Trümmerfeld am nächsten Halt ging auch das nicht mehr.

Neubau der Bänke am Untersee tut not

Neubau tut in großem Umfang not, so, wie auf Kyritzer Seite. Hier hat man mit ähnlichen Problemen zu tun, ist aber dabei, aus Rundhölzern und dicken Brettern Ersatz in den Boden zu bringen, wie von Manfred Nitsche vom dortigen Bauhof zu erfahren ist.

„Wir haben das in unserem Bereich ebenfalls vor“, kündigt Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz an. Er hat die jetzigen Arbeiten sofort veranlasst, nachdem er vor wenigen Tagen über den Missstand informiert wurde., „Was gegenwärtig geschieht, ist nur die Rettung dessen, was noch zu erhalten geht, also ein erster Schritt“, so Schulz. Wann der nächste folgt, konnte der Bürgermeister auf MAZ-Nachfrage konkret nicht sagen.

