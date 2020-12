Bückwitz

Den Fischen ist Corona egal und Angeln geht immer noch ohne Mundschutz – vorausgesetzt, der Angler bleibt allein. Doch spätestens im Angelverein wird dieses besondere Jahr dann doch spürbar.

„Unsere ganzen gemeinsamen Veranstaltungen mussten wir ausfallen lassen“, berichtet Tobias Kaminski vom Vorstand des Naturschutz- und Angelsportvereins Bückwitz. Umso mehr Hoffnung setzen er und seine Mitstreiter auf 2021.

Bückwitzer freuen sich über Spende

Dafür erhielten sie schon jetzt Unterstützung von der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin. Die musste in diesem Jahr ihre Spendenaktion „Vereinswochen“ streichen und das Wetteifern um die Spenden absagen. Geld gibt die Bankgenossenschaft aber trotzdem – an Vereine, die in den Vorjahren aktiv mit dabei waren.

Dieser Tage überbrachte Raiffeisenmitarbeiterin Jacqueline Salih den Bückwitzer Anglern einen symbolischen Scheck über 300 Euro. Das Geld hat Tobias Kaminski als Schatzmeister schon fest verplant.

Hoffnung auf mehr Vereinsleben

Die 300 Euro werden in grasgrüne T-Shirts mit dem Vereinsaufdruck umgesetzt. „Die wollen wir als Preise herausgeben, sobald wir wieder Veranstaltungen machen können“, kündigt Kaminski an. „Vielleicht ist das ja auch ein Anreiz, dass dann viele mit dabei sind.“

Das Potenzial dafür hat der Naturschutz- und Angelsportverein Bückwitz: Er zählt immerhin 59 Mitglieder aller Altersgruppen.

Von Alexander Beckmann