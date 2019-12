Angesichts dieser Ausstellung in Wusterhausen war selbst Fontane platt

Bantikow

Da staunte selbst Theodor Fontane nicht schlecht, der sich zur allgemeinen Überraschung am Sonntag in Wusterhausen sehen ließ. Aber es ging ja wieder mal um ihn, genauer gesagt um seinen Zeichenblock. Der besteht nämlich nicht wie gewöhnlich aus weißem Karton. Mädchen und Jungen, die sich in Ganzer unter Anleitung von Katrin Mason Brown mit dem bekanntesten Dichter der Mark beschäftigten, vertrauten stattdessen ihre Eindrücke hölzernen Würfeln an. Die schichteten sie zu einer Installation auf. Weil dafür Collagetechniken, Malerei, Grafik und Materialdruck zum Einsatz kamen, entstand so ein bunter „ Zeichenblock“.

Mit Hammer, Meißel und Schnitzmesser

Doppelsinnig kommt also die letzte Ausstellung des Jahres daher, die der Kulturverein Wusterhausen präsentiert. Katrin Mason Brown erläuterte bei der Vernissage anschaulich, was es damit auf sich hat: Zum Gestalten der hölzernen Würfel benutzten die kleinen Künstler Werkzeuge wie Hammer, Meißel und Schnitzmesser.

Sie versuchten sich beim Brandmalen, verwendeten Steinmalfarben und Transferstifte, setzten ihre kreativen Zeichen zu Mosaiken zusammen oder probierten sich im Wachsstempeln und Schablonendruck aus. Manche bemalten ihre Objekte, andere ergänzten die glatten Flächen der Würfel mit allerhand plastischem Material wie Knöpfen, Blättern oder Holzstücken. So wuchs „ Fontanes Zeichenblock“ in Länge, Breite und Höhe. Zu besichtigen ist der Stapel im Alten Laden des Herbst’schen Hauses.

Roland Tille als Theodor Fontane gehörte zu den Interessenten an den farblich gestalteten Holzwürfeln. Quelle: Frauke Borchardt

Obendrauf geben dort nun mehr als 40 Fotos Auskunft über Projekte in der Kinder- und Jugendkunstakademie Gutshof Ganzer. Sie sind in den vergangenen sechs Jahren entstanden.

Feriencamps und Ausflüge

Die Mitglieder des Vereins veranstalten seit 2013 jährlich in den Sommerferien Camps, in denen Kunst und Abenteuer für Abwechslung sorgen. Später beteiligten sich die Macher aus dem Wusterhausener Ortsteil am landesweiten Kunstprojekt „Welcome to OPR“. Es folgten Vorhaben, die sich mit der Integration beschäftigen und 2018 in Bonn zur Auszeichnung mit dem Bundespreis der Jugendkunstschulen führten.

Im zu Ende gehenden Fontanejahr stand der Autor der „Wanderungen durch die Mark“ im Mittelpunkt. Es erschien das Buch „ Fontane im Schlafrock“. Andere Unternehmungen führten von Ganzer weg, etwa nach Wusterhausen und Wittstock. „Wir haben von allem, was wir seit 2013 organisiert haben, Fotos in dieser Ausstellung“, sagte die künstlerische Leiterin Katrin Mason Brown am Sonntag.

„ Kunstakademie bringt Farbe ins Dorf“

Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz würdigte bei der Vernissage die Leistungen des Kunstvereins. „Die Kunstakademie bringt Farbe ins Dorf und macht die Gemeinde Wusterhausen überregional bekannt“, sagte Schulz.

Schulz dankte den Künstlern und dem Kulturverein, der auch diese vierte und letzte Ausstellung in diesem Jahr 2019 organisierte. Nach dieser Eröffnung durfte, wer wollte, weitere Holzwürfel farbig gestalten. Mitglieder des Kunstvereins aus Ganzer halfen dabei.

Ausstellung läuft bis 1. Februar

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Edda Meyer und ihren Musikschülern Albert Schröder und Valerie Schulz.

Edda Meyer am Klavier und Albert Schröder mit seiner Trompete hatten Anteil am musikalischen Teil der Vernissage. Quelle: Frauke Borchardt

Die Exposition ist bis zum 1. Februar 2020 zu besichtigen.

Fontane wird man wohl bis dahin an der Dosse nicht wieder begrüßen können.

