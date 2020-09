Nackel

Ein als „Das Gericht“ mit düsteren Sagen und Schauergeschichten belegter Platz, an einer Wegekreuzung, ganz am äußersten Rand der Gemarkung Nackel, kam unlängst in den Fokus der archäologischen Forschung: Die Richtstättenarchäologin Marita Genesis aus Potsdam rückte Anfang voriger Woche mit einem erfahrenen Historiker und fünf Studentinnen an und machte sich daran, Licht ins Dunkel jener historischer Ereignisse zu bringen, die sich vor mehr als 250 Jahren dort ereigneten und bei den Nackelern bis heute vorwiegend durch mündliche Überlieferung präsent ist.

Von Kindsmörderinnen ist in diesen Geschichten die Rede und von einer Selbstmörderin. Alle sollen sie am „Gericht“ begraben liegen. Und seit jener Zeit ist dieses Fleckchen Erde ein Ort, der nicht nur von den Nackelern gemieden wird.

Um das Gericht von Nackel rankten sich zahlreiche Mythen und Legenden. Nun machten sich Archäologen an diesem Ort ans Werk, um Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen und sie hatten Erfolg.

„Nie mehr wurde diese Stelle beackert“, berichtet der einstige Ortsvorsteher des Dorfes, Albrecht Gottschalk. Seiner Familie gehört das Land, auf dem sich „Das Gericht“ befindet und auch das Feld rings umher.

So verwundert es nicht, dass sich der freundliche Nackeler mit jenem besonderen Ort verbunden fühlt. „Unsere Familie und einige Dorfbewohner haben den Platz hergerichtet und pflegen diesen auch“, berichtet Albrecht Gottschalk.

Zu DDR-Zeiten rollte so mancher Traktor darüber hinweg

Seit 1987 ein Windschutzstreifen durch die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) entlang des kilometerlangen Weges Richtung Rohrlack angelegt wurde, der auch das dreieckige Stück Land mit einbezog, auf dem sich „Das Gericht“ befindet, fahren keine Traktoren mehr achtlos darüber hinweg. „Das kam zu LPG-Zeiten immer wieder vor“, so Gottschalk.

Nach und nach wurden Begrenzungspfähle gesetzt sowie große Feldsteine und Betonquader aufgestellt. Auch Infotafeln gab es immer mal wieder.

Leiterin des Wusterhausener Wegemuseums plant Scharfrichter-Tour

Noch mehr in den Fokus der Dorfbewohner rückte „Das Gericht“ 2019 zur 700-Jahr-Feier anlässlich der Ersterwähnung Nackels. „Da wollten wir endlich mehr wissen“, sagt Albrecht Gottschalk. In der jetzigen Ortsvorsteherin Karin Gülde hat er eine aktive Mitstreiterin in dieser Angelegenheit.

Den Stein richtig ins Rollen brachte schließlich die Leiterin des Wusterhausener Wegemuseums, Katharina Zimmermann. Sie war es, die sich für die Richtstätten der Region und allem, was dazu gehört, interessierte. Sie begann, in Archiven zu forschen und als ein grobes Gerüst vorhanden war, ersann sie auch eine „Scharfrichter-Tour“. Diese soll in der Region künftig Touristen das Thema näherbringen. „Diese Tour führt selbstverständlich auch am Gericht von Nackel vorbei“, berichtet die Museumsleiterin.

Eine Koryphäe der Richtstättenarchäologie

Als Zimmermann vor zwei Jahren in Perleberg die Richtstättenarchäologin Marita Genesis kennenlernte, die dort einen Vortrag über ihre Ausgrabungen auf dem Galgenberg von Belzig hielt, fand die Museumsleiterin jene Spezialistin, die sie für ihr Forschungsvorhaben am Nackeler Gericht brauchte.

Marita Genesis sagte zu, und als die für eine Grabung notwendigen Genehmigungen vom Landesamt für Bodendenkmalpflege vorlagen ging es in die konkrete Planung. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin und die Gemeinde Wusterhausen finanzierten die Ausgrabung.

Ein Historiker half mit

Vorab ließ die Archäologin die schriftlichen Quellen prüfen. Diesen Part übernahm ihr Kollege, der Historiker Ralf Dietrich, der auch an der Grabung teilnahm. Er bekam die Dorfchronik von Nackel sowie eine Abschrift des seit 1699 geführten Kirchenbuches zur Hand.

„Das Original ist leider verschollen“, sagt Ralf Dietrich. Zudem durchforstete er alte Akten im Geheimen Staatsarchiv in Berlin und anderen Archiven.

Friedrich II. unterschrieb die Urteilsbegründung

Zur Kindsmörderin Dorothee Elisabeth Mücke, die vom damaligen Pfarrer Dorthe Lisbet genannt wurde, fand Ralf Dietrich die Urteilsbegründung, die vom Preußenkönig Friedrich II. persönlich unterschrieben wurde. Der Historiker fand auch Hinweise zum Scharfrichter von Wusterhausen, der das Todesurteil vollstreckt hat.

„Vieles ist aber noch offen und muss erst aufgearbeitet werden“, sagt Ralf Dietrich. Zudem stellte er fest, dass einige Angaben im Kirchenbuch nicht identisch sind mit den Akten aus dem Staatsarchiv.

Heimlich ein uneheliches Kind geboren

Zur Kindsmörderin kann der Forscher dennoch ein recht klares Bild zeichnen. Sie kam demnach 1719 in Nackel zur Welt. In der Kirchenbuchabschrift steht dazu: „ Dorthe Lisbet Mücke, eines Soldaten Tochter, die hier bei dem Durchmarsch ihrer Eltern war geboren, aber in Kyritz getauft ist.“

Im Herbst 1739 verschlug es sie nach Nackel, wo sie einen Anstellung bei der ansässigen Adelsfamilie Lüderitz bekam. Ihr uneheliches Kind gebar sie heimlich in ihrer Kammer am 28. März 1740. Der Kindsvater hieß nach ihrer Aussage Friedrich von Winterfeldt aus Neuendorf. Das Kirchenbuch nennt einen anderen Namen. Der am selben Tag geschehene Mord am Kind durch die Mutter wurde schnell entdeckt und diese verhaftet. Bis zur Urteilsfindung und Vollstreckung vergingen drei Monate.

Grundstücksbesitzer half mit einem Radlader

Albrecht Gottschalk unterstützte das aktuelle Grabungsvorhaben am „Gericht“. Am Vortag des Ausgrabungsbeginn schaffte er mit einem Radlader die gewaltigen Steine und Betonquader vom Platz, und als das Grabungsteam morgens zum „Gericht“ kamen, stand er wiederum bereit.

Archäologische Ausgrabungen am Gericht von Nackel durch das Team von Archäologin Marita Genesis. Fürs Gröbste kam ein Radlader zum Einsatz. Quelle: André Reichel

Nachdem sich das Archäologenteam einen Überblick verschafft haben, steckten sie mehrere Bereiche ab, die sie untersuchen wollten. Albrecht Gottschalk erleichterte ihnen die Arbeit, indem er die oberen Bodenschichten behutsam mit dem Radlader entfernte.

Auf typische Form von Grabgruben gestoßen

Die Archäologin und ihre Mitstreiter arbeiteten sich hingegen mit feineren Werkzeugen und Methoden in die Tiefe. Sie benutzten Kellen, Hacken und Pinsel und mussten bald feststellen, dass wesentliche Erdschichten bereits fehlten. In vielen Bereichen stießen die Ausgräber schon nach wenigen Zentimetern auf den ungestörten Boden

Jedoch entdeckten sie an einer Stelle zwei Gruben, von denen jedoch nur noch die alleruntersten Bereiche erhalten waren. Eine davon war 1,9 Meter lang und die andere maß nur knapp einen Meter. „In der kleinere Grube könnte die Kindsmörderin begraben gewesen sein. Wenn sie länger auf dem Rad lag, war das Skelett nicht mehr im Verbund und ein Haufen Knochen braucht eben nicht mehr so viel Platz wie ein Körper in voller Länge“, so die Archäologin.

Skelettreste wurden nicht entdeckt und auch andere Funde machten sie in diesen Gruben nicht. Die Archäologin ist sich aber sicher, dass es sich hierbei um Grabgruben handelt. „Sie haben die typische Form für eine Grabgrube“, so Marita Genesis.

Ein Rad als Abschreckung vor der Kindsmörderin?

Auch, dass diese leer sind, verwundert die Archäologin nicht. Sie hält es für denkbar, dass die dort begrabenen Frauen recht zeitnahe wieder von dort fortgeschafft wurden. „Es muss ein Akt der Nächstenliebe gewesen sein, dass es den Angehörigen erlaubt wurde, sie nach Nackel zu holen und dort zu bestatten“, meint Genesis. Beweisen lässt sich das zwar nicht, schließlich seht davon nichts in den Kirchenbüchern. An anderen Orten ist so eine Praxis, die damals von den Pfarrern stillschweigend genehmigt wurde, jedoch belegt.

Auch ein Pfostenloch konnte man auf dem Gericht anhand einer runden Erdverfärbung feststellen. „Es ist denkbar, dass an dieser Stelle das Rad stand, auf dem die Kindsmörderin laut alter Akten zur Abschreckung gelegt wurde“, so Marita Genesis.

Suche auch mittels Metalldetektoren

Auch das Umfeld wurde in die Untersuchung mittels Metalldetektoreinsatz einbezogen. Einige, in die Zeit passende Funde wurden geborgen. Nach einwöchiger Ausgrabung konnten die Archäologin abschließend sagen: „Das Gericht scheint nur die Begräbnisstätte zu sein, die Hinrichtungen müssen dementsprechend anderenorts stattgefunden haben.“

Während der Ausgrabungen am Gericht von Nackel durch das Team von Archäologin Marita Genesis (r.) Quelle: André Reichel

Wusterhausens Bürgermeister Philip Schulz und Vertreter der Unteren Denkmalbehörde in Neuruppin besichtigten am letzten Tag die Grabungsstelle, und auch viele Nackeler und andere Interessierte schauten vorbei. Karin Gülde war jeden Tag dort und versorgte die Forscher mit Kaffee und Kuchen.

Neue Infotafel geplant

Nach den Grabungen soll da „Gericht“ eine neue, überarbeitete Infotafel bekommen.

Schon richtet sich der Blick der Forscher auf das nächste Projekt, denn auch in Wusterhausen gilt es, der dortigen Richtstätte ihre Geheimnisse erst noch zu entlocken. „Darüber wissen wir bislang so gut wie gar nichts“, sagt Katharina Zimmermann.

Von André Reichel