Wusterhausen

„In einer Stunde hoffe ich, mit den Sehenswürdigkeiten fertig zu sein“, schrieb Theodor Fontane am 16./17. September 1873 an seine Frau Emilie, als er in Wusterhausen für die dritte Auflage zur „Grafschaft Ruppin“ recherchierte. Genau 146 Jahre später ist ihm eine Gruppe Neuruppiner und Berliner auf den Fersen...