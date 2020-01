Auf diesen Namen haben sie den selbstfahrenden Bus in Wusterhausen jetzt getauft

Wusterhausen

Speedy hätte er heißen können. Kai und Willi standen ebenfalls zur Auswahl wie „kleiner Flitzer“ und „Slow Pro“. Doch er ist jetzt auf den für viele wohl treffendsten Namen von allen getauft worden, die im Internet zur Abstimmung standen: Robi. So heißt der seit dem Juli vorigen Jahres autonom durch Wusterhausen fahrende Mini-Bus jetzt, der im Volksmund oft schon Robo-Bus genannt wurde.

Felix Kalvelage von der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG) und der Geschäftsführer der Ostprignitz-Ruppiner Personanahverkehrsgesellschaft ORP, Ulrich Steffen, als Projektbeteiligte präsentierten dieses Abstimmungsergebnis am Donnerstag in der Dossestadt. Mit dabei war auch Arne Holst von der Technischen Universität Berlin. An dieser ist das Forschungsprojekt namens „AutoNV OPR“ angesiedelt.

Wo die Verbesserung der Infrastruktur am nötigsten ist

Holst überreichte der Stadt Wusterhausen die Trophäe, die es für das Projekt kürzlich innerhalb des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2020 gab. Es war zur Verleihung in Düsseldorf unter die Top 3 gewählt worden.

Die Jury des Nachhaltigkeitspreises begründete das so: „Das innovative und zukunftsweisende Projekt AutoNV OPR setzt bedarfsorientiert genau dort an, wo eine Verbesserung der Infrastruktur am nötigsten ist – im strukturschwachen, ländlichen Raum. Eine transparente, partizipative Vorgehensweise, bei der die Zielgruppe von Anfang an intensiv in die Planung und Umsetzung einbezogen wird, sorgt für hohe Nutzerakzeptanz.“

Der Preis kommt ins Wegemuseum

Verkehrswissenschaftler Holst gab den Preis nun an Katharina Zimmermann weiter. „Das passt ja auch thematisch wunderbar zu uns“, freute sie sich als Leiterin des Wegemuseums in Wusterhausen. Dort solle der Preis fortan mit ausgestellt werden.

Arne Holst reichte den Preis an Katharina Zimmermann weiter. Quelle: Matthias Anke

„Ein Museum kann ja auch ein Ort sein, um in die Zukunft zu blicken“, so Arne Holst. „Genau, der Blick in die Vergangenheit hilft schließlich auch dabei, wie die Zukunft bewältigt werden kann“, ergänzte ihn Katharina Zimmermann.

Dank für die Unterstützung aus der Stadt

Holst dankte bei dieser Gelegenheit im Namen seines Teams der Stadt Wusterhausen „für die große Unterstützung“. Und der Preis habe mit dem Wegemuseum jetzt „einen ehrwürdigen Platz“ gefunden. „Auf eine schöne Zukunft also“, sagte Holst.

Robi, der aus Sicherheitsgründen wie auch für Forschungszwecke nach wie vor seinen Begleitfahrer mit an Bord hat, rollt vorerst allerdings nur noch bis zum 30. Juni kostenlos durch die Stadt. Wie es nach dem Forschungsprojekt weitergeht, ist offen.

Bisher genießt er jedenfalls eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Und die sollte deshalb auch über seinen Namen befinden.

Der Robo-Bus hat jetzt einen Namen. Hier ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen (2.v.r.) und Felix Kalvelage (r.) von der REG bei der Präsentation. Mit dabei Verkehrswissenschaftler Arne Holst und Katharina Zimmermann vom Wegemuseum. Quelle: Matthias Anke

So stand zur Umfrage geschrieben: „Niedlich sieht er aus, der autonome Bus in Wusterhausen, und ist deshalb vielen bereits ans Herz gewachsen. Deshalb hatten wir im Projektteam die Idee, dem neuen ,Kind’ unserer Region einen Namen zu geben. Wir wollten nicht allein entscheiden und baten die Bürger, lokale Schulen und Senioren in Wusterhausen um Unterstützung. Sechs Namensvorschläge sind so entstanden.“

Robi, der Gewinnername, wird demnächst als Schriftzug auf dem Bus zu lesen sein.

Von Matthias Anke