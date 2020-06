Ausstellung „Drehorte“ zum Autor Ulf Miehe im Wegemuseum Wusterhausen

Wusterhausen

Die Würdigung kommt spät, aber sie kommt. Am 11. Mai wäre der Schriftsteller und Filmemacher Ulf Miehe 80 Jahre alt geworden. Pünktlich wollten die Wusterhausener dem mit Dossewasser getauften Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur mit einer Ausstellung ihre Referenz erweisen.

Die Sonderausstellung heißt „ Drehorte “

Die Einschränkungen wegen Corona verboten aber jedwede Veranstaltung, bei denen sich Menschengruppen treffen konnten. Deshalb kam das Gemeinschaftsprojekt von Wegemuseum und Bibliothek zunächst nur via Internet zu den Menschen. Die Rede ist von der Sonderausstellung „ Drehorte“, die nun seit dem 25. Juni im Museum besucht werden kann.

Anzeige

Gestaltet hat sie der Berliner Fotodesigner Horst Kløver. Mit seiner Schau, die im vergangenen Jahr bereits im Literaturhaus Berlin gezeigt worden ist, nähert sich der 50-Jährige dem auflagenstärksten Miehe-Roman „Ich hab noch einen Toten in Berlin“ fotografisch an.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Bildautor gab notwendige Erläuterungen. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Ich war 16 oder 17 Jahre alt, als ich Ulf Miehe in München kennenlernte. Die Begegnung und die Beschäftigung mit seinen Werken hat mein weiteres Leben wesentlich beeinflusst. Dass es mich nach Berlin zog, ist eine Folge davon“, sagte Kløver am Donnerstag der MAZ.

Dieses Foto aus der Ausstellung entstand in Wusterhausen am Ufer des Klempowsees. Quelle: Wolfgang Hörmann (Repro)

Seine nun gezeigten 18 Fotografien entstanden bei mehreren Streifzügen durch den Norden und Westen Berlins. Einzige Ausnahme ist ein Detail vom Ufer des Klempowsees in Wusterhausen. Die Bilder illustrieren Passagen aus dem 1973 erschienenen Roman, den Miehe ursprünglich als Drehbuch für einen Gangsterfilm schrieb, der aber erst über den Umweg der Buchveröffentlichung unter dem Titel „Output“ tatsächlich gedreht wurde.

Weder ausgeschmückt noch farbig akzentuiert

Alle Darstellungen ähneln Fotos, wie sie in der Theater- und Filmbranche zu Studien- oder Werbezwecken angefertigt werden. „Die Szenen wurden von mir weder ausgeschmückt, noch ausgefallen komponiert oder farbig akzentuiert, Beinahe entfärbt und unangestrengt sollen sie erscheinen, ohne große Gesten“, erläutert der Gestalter den Schaffensprozess.

In Serie präsentiert, offenbaren die Bilder zwangsläufig Lücken, machen damit aber auch Lust darauf, den Krimi gänzlich zu lesen. Die Wusterhausener Bibliothek hat ihn im Bestand und sorgt sich schon seit Jahren darum, an den berühmten Sohn der Stadt zu erinnern. Es gab bereits mehrerer Lesungen und 2015 die Enthüllung einer Gedenktafel an Ulf Miehe.

In der Ausstellung gilt Maskenpflicht Der Roman „Ich hab noch einen Toten in Berlin“ gilt als erfolgreichstes Buch von Ulf Miehe. Es wurde in elf Sprachen übersetzt und hatte in den USA eine Auflage von 200 000 Exemplaren. Ergänzend zur Ausstellung präsentiert Horst Kløver das Bändchen „ Ulf Miehe – Facetten eines Autors“. Erschienen ist es im Verlag Books on Demand. Es kann dort unter der ISBN-Nummer 978-3-7519-3631-6 bezogen werden oder kostenlos gelesen im Internet, erreichbar über die Seite des Wegemuseums. Die Ausstellung kann zu den regulären Öffnungszeiten (Dienstag 13 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag 10 bis 17 Uhr, Sonnabend 10 bis 16 Uhr) besichtigt werden. Gruppen sollten sich anmelden. Es gilt die Maskenpflicht. Kontaktdaten werden erfasst und vier Wochen aufbewahrt.

Sein Leben und Wirken wird am Rande der neuen Sonderausstellung in einer ungewöhnlichen Machart dokumentiert. Sie lädt im Doppelsinn zum Begreifen ein. Texte und Abbildungen auf elf großen Würfeln warten darauf, in die Hand genommen, hin- und her gewendet, abgelesen und betrachtet zu werden. Natürlich geht das nur mit Schutzhandschuhen, die aber im Museum zu haben sind.

Lesen Sie auch

Von Wolfgang Hörmann