Autofahrer und Beifahrer bei Wusterhausen verletzt

Wusterhausen

Verletzt wurden ein 67 Jahre alter Autofahrer und sein 48 Jahre alter Beifahrer bei einem Unfall am Mittwoch bei Wusterhausen. Der 67-Jährige setzte gegen 16 Uhr an, mit einem Peugeot auf der Bundesstraße 5 einen Traktor zu überholen – doch der Ackerschlepper bog im selben Moment nach links von der Bundesstraße in Richtung Nackel ab.

Peugeot überschlägt sich

Ob der Traktor-Fahrer vorher blinkte, teilt die Polizei nicht mit. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Feuerwehr musste die beiden Insassen aus dem Autowrack befreien. Beide waren verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

