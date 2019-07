So fährt der Roboterbus durch die Wusterhausener Innenstadt

Wusterhausen Autonomes Fahren - So fährt der Roboterbus durch die Wusterhausener Innenstadt Ein Roboterbus fährt seit Donnerstag die ersten Passagiere durch die Wusterhausener Innenstadt. Noch geht es gemächlich zu und nur unter menschlicher Aufsicht. Der Testbetrieb soll bis Mitte nächsten Jahres andauern.

In Wusterhausen fiel am Donnerstag der offizielle Startschuss für den Probebetrieb eines autonomen Busses. Der Linienverkehr beginnt am Montag. Quelle: Alexander Beckmann