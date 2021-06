B 167-Ausbau bei Metzelthin: Umleitung geändert

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 167 zwischen Bückwitz und Metzelthin kommen voran. Neben dem Bau eines Radwegs, wird auch die Fahrbahn erneuert. Am Donnerstag hat der letzte Bauabschnitt begonnen. Erneuert wird die Einmündung der Straße aus Richtung Gartow auf die B 167 hinter dem Ortsausgang Metzelthin. Die Bundesstraße bleibt weiterhin voll gesperrt.

Die Umleitung wird aber geändert. Ab der Ortsdurchfahrt Gartow wird der Verkehr auf der Kreisstraße 6806 in Richtung Neuruppin bis zum Anschluss an die B 167 bei Gottberg geführt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr von Neuruppin in Richtung Wusterhausen/Kyritz am Abzweig Gottberg von der B 167 abgeleitet und über die K 6806 bis Wusterhausen geführt, teilte der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Bei den Bauarbeiten wurden bisher alle Zwischentermine eingehalten, so dass mit der Fertigstellung des Bauvorhabens und der Freigabe der B 167 zwischen Bückwitz und Metzelthin für den Verkehr zum Ende der Sommerferien zu rechnen ist.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bittet alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, sich auf die geänderten Verkehrsbedingungen einzustellen und um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Zeit der Vollsperrung.

