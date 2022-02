Segeletz

Schilder im Straßenverkehr nur lesen zu können, reicht nicht aus. Man muss es auch wollen. Und danach handeln. Daran mangelt es vielen ihrer Mitmenschen eindeutig, sagen derzeit Einwohner von Barsikow und Segeletz. Der zwei Kilometer lange Plattenweg zwischen den beiden Wusterhausener Ortsteilen ist wegen der Sperrung der Bundesstraße 5, die in der Ortslage Segeletz in Etappen komplett neu gebaut wird, für „Fremde“ zur verbotenen Abkürzung geworden. Ortskundige oder Suchende, die aus Richtung Kyritz kommen oder von Nauen her in die Knatterstadt wollen, nutzen sie.

Umleitung führt über Neustadt und Dreetz

Der Weg soll aber eigentlich nur Anliegern zur Verfügung stehen. Verkehrszeichen auf der einen wie anderen Seite zeigen das unübersehbar an. Regulär führt die Umfahrung der Baustelle über Neustadt und Dreetz oder eben umgekehrt. Wer sich nicht daran hält, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden.

Hier in Barsikow beginnt der Plattenweg nach Segeletz – aber nicht für alle. Die Schilder sind unübersehbar. Quelle: Wolfgang Hörmann

Und das nicht nur von der Polizei. Busfahrer des Segeletzer Unternehmens Schröder-Reisen, die zwingend den Weg vorbei an den gestutzten Kopfweiden nehmen müssen, griffen in jüngster Vergangenheit schon mal selber ins Geschehen ein. Dafür stoppten sie dann kurzzeitig ihr Fahrzeug, um das Gespräch mit jenen zu suchen, die sich im sofort bildenden kleinen Stau befanden oder von vorne kamen. Anhand der Kennzeichen am Auto trafen die Einheimischen eine Auswahl. Die Schilder waren so etwas wie eine Visitenkarte aus Blech.

„Aber ich war auch schon dran“, sagt Christof Bojarski, der verwundert und etwas verärgert reagierte. „Dabei bin ich selber Segeletzer, also darf ich mit meinem Auto hier sein“, so der Mann gegenüber MAZ. Seine Meinung: „Solche Kontrollen sollten nur Sache der Ordnungsbehörde und eben der Polizei bleiben.“

Busfahrer Knut Schröder hörte von Falschfahrern schon ganz abenteuerliche Erklärungen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Busfahrer Knut Schröder sieht die Aktionen rückblickend eher als Selbsthilfe an. Er berichtet von abenteuerlichen Auskünften zum „Wohin?“ und „Warum hier?“. Und von besonderen Praktiken. „Solange es trocken war, hat der eine oder andere die Betonplatten bewusst gemieden, weil er die Stöße dazwischen seinem Auto nicht zumuten wollte. So lässt es sich auf den Randstreifen bedeutend schneller fahren, hat man mir erklärt“, berichtet Schröder und fasst sich an den Kopf.

Fahrer fahren langsam, um die Busse zu schonen

Dass er und seine Kollegen bewusst langsam unterwegs sind, um an den Bussen alles heil zu lassen, wird von manch anderem im Verkehr als Provokation empfunden.

Kathrin Novotny ist Teil der Geschäftsführung von "Schröder-Reisen". Quelle: Wolfgang Hörmann

Kathrin Novotny, neben Knut Schröder gleichberechtigte Geschäftsführerin des Unternehmens, das auch maßgeblich am täglichen Linienverkehr in der Region beteiligt ist, steht zu „ihren“ Männern. „Was sich hier abspielt, ist eine Katastrophe. Der Plattenweg war komplett in Ordnung bis zur Vollsperrung der B 5, deren Folgen wir nun mit ausbaden. Jetzt fahren Laster aller Größen, Autos aller Typen und jeder Herkunft ins Dorf, nur, um die rund 15 Kilometer längere Umleitung zu umgehen. Die Bankette sind mittlerweile komplett zerfurcht. Ich befürchte zunehmend Schäden an unseren Bussen.“

Verkehrshof des Busunternehmens in Segeletz

Ihre Fahrer sind aber gezwungen, zwischen 16 und 20mal am Tag die Strecke zu nutzen. Schließlich müssen sie letztlich ja auch immer wieder den Verkehrshof in Segeletz erreichen.

Sie sind also lupenreine ­„Anlieger“. Andere geben sich nur dafür aus. Höchste Zeit, klarzustellen, was man dafür mitbringen muss. Das Internet kennt die ­kürzeste Antwort. Danach ist es die „Person, die in unmittelbarer Nähe von etwas wohnt.“ Und: „Anlieger ist, wer ein an der Straße ­anliegendes Grundstück bewohnt oder zu einer Erledigung aufsuchen muss.“ Dazu gehören zweifellos die Männer in den Schröder-Bussen und alle Sege­letzer, aber auch Dienstleister, Handwerker, ­Zulieferer, Zusteller, freilich auch Besucher, die hier ihr zeitweilig ihr Ziel haben. Sonst momentan ­keiner.

Wunsch: Weg nach Barsikow soll instandgesetzt werden

Eines ist Fakt: Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt dürften noch den kompletten Sommer und Herbst über andauern. „Angeblich soll das Bauende im November sein“, sagt Unternehmerin Kathrin Novotny. Dran glauben mag sie nicht.

Sie wünscht sich zum einen mehr Kontrollen, zum anderen, dass die Schneise zu den Nachbarn in ­Barsikow ab und zu baulich hergerichtet wird, und schließlich, dass Kraftfahrer Einsicht walten lassen. Die vergangenen Regentage haben den jämmerlichen Zustand einer kleinen aber wichtigen Verbindung deutlich gemacht.

Von Wolfgang Hörmann