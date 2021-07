Wusterhausen

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag gegen 9.30 Uhr in Wusterhausen auf der Bundesstraße 5 am Abzweig nach Plänitz. Der Fahrer eines Kia, der aus Richtung Plänitz kommend nach links auf die B 5 einbiegen wollte, hatte offenbar einen aus Richtung Bückwitz herannahenden Sattelzug übersehen oder dessen Geschwindigkeit falsch eingeschätzt.

Kleinwagen in Vorgarten geschoben

Der Fahrer des Lasters, der aus Zugmaschine und Auflieger bestand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Kia in die rechte Seite. Die Wucht der Kollision war so stark, dass der Kleinwagen in einen Vorgarten geschoben wurde.

20-jähriger Kia-Fahrer schwer verletzt

Der 20-jährige Fahrer des Kia, der aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin kommt, wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Bundesstraße zweieinhalb Stunden gesperrt

Die Bundesstraße 5 musste an der Unfallstelle zweieinhalb Stunden lang gesperrt werden. Sowohl der Kleinwagen als auch der Laster mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus kam die Feuerwehr zum Einsatz, um freigewordene Flüssigkeit aus den Autos zu binden. Der Verkehr wurde über Plänitz und Neustadt umgeleitet. Gegen 12 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.

