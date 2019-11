Bahnübergang soll sicherer werden

Wusterhausen

Das Signal ist unüberhörbar. Auf der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Pritzwalk tönt es ausdauernd, wenn sich „Hans“, der Schienenbus der Hanseatischen Eisenbahn Gesellschaft, einem Bahnübergang nähert.

Besonders intensiv ist das Warnsignal – eine Mischung aus Pfeif- und Sirenenton – an ungesicherten Abschnitten. Der Triebwagen verringert dann seine ohnehin schon betuliche Fuhre für kurze Zeit auf Schleichfahrt. Sicher ist sicher. Es soll nichts passieren.

Fehlende Schranken, leichtsinniges Verhalten

Ist es aber schon, zum Beispiel am Plänitzer Weg in Wusterhausen. Hier durchschneiden die Gleise die Kreisstraße in Richtung Neustadt. Fehlende Schranken, gepaart mit leichtsinnigem Verhalten von Autofahrern, riefen bereits die Verkehrsunfallkommission des Landkreises auf den Plan. Nicht ohne Grund: 2016 etwa stieß ein Auto hier mit einer Regionalbahn zusammen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Weil die Situation bei einer der ersten Sitzungen der hiesigen Gemeindevertreter nach der Wahl im Mai dieses Jahres zur Sprache kam, bohrte Barbara Linke (Unabhängige Wähler) tiefer. Als Vorsitzende des Bau- und Ordnungsausschusses folgte sie einem Hinweis aus dem Rathaus, den Kontakt zum Landkreis zu suchen.

Verkehrsunfallkommission beschäftigte sich mit dem Thema

Im dortigen Fachamt für öffentliche Sicherheit und Verkehr fand sie in Leiter Mathias Wittmoser einen kompetenten Ansprechpartner. Dabei spielte ein Schreiben aus dem Jahre 2017 eine Rolle. Es enthält die Protokollnotiz über die Beratung der Verkehrsunfallkommission vom 27. Januar des Jahres in der Kreisverwaltung. An einem Tisch saßen damals Vertreter des Betreibers der Strecke, vom Landesbetrieb Straßenwesen, vom Landkreis OPR, Sachgebiet Kreisstraßen, und vom Amt für öffentliche Sicherheit und Verkehr.

In der Niederschrift heißt es: „Die Regio Infra ist seit dem 1. März 2008 Betreiber dieser Bahnstrecke. In dieser Zeit waren fünf Unfälle mit einem Schwer- und zwei Leichtverletzten zu beklagen. Regio Infra selbst schätzt den Bahnübergang als gefährlich ein.“ Um zukünftig Unfälle zu vermeiden, sahen alle Teilnehmer „eine technische Sicherung für zwingend geboten“ an. Die Maßnahme gehöre auf die Prioritätenliste, so die Festlegung. Die Übergangslösung „Einbau von Schwellern“ bis zur angestrebten Variante wurde abgelehnt.

Bis zu 500.000 Euro an Kosten

Was ist seitdem geschehen? MAZ fragte bei Mathias Wittmoser nach: „Der Betreiber der Strecke hat an dem Projekt weiter gearbeitet. Der Entwurf zu einer Umsetzung könnte allerdings erst 2020 vorliegen. Nach meiner Ansicht sind aber drei Jahre realistisch, bis wir am Plänitzer Weg ein Ergebnis sehen.“ Das liege daran, dass drei Partner zusammen arbeiten müssen. Es sind der Bahnbetreiber, der Kreis Ostprignitz-Ruppin und das Land.

Sie tragen auch die Kosten. Die liegen bei geschätzten 450.000 bis 500.000 Euro.

Nur Tempo 10 erlaubt Die Regio Infra Nord-Ost Gesellschaft trägt die Verantwortung für den Betrieb und die Instandhaltung des Schienennetzes in der RegioInfra-Gruppe. Sie verfügt mittlerweile über die Süd-Nord-Verbindung zwischen (Berlin-) Neustadt (Dosse) – Pritzwalk – Karow ( Mecklenburg) – Priemerburg ( Güstrow - Rostock), über die West-Ost-Verbindungen Karow – Waren (Müritz) und Neustadt (Dosse) – Löwenberg sowie weitere Strecken im bestehenden Netz. Neben dem unbeschrankten Bahnübergang Plänitzer Weg gibt es zwei weitere in der Wusterhausener Gemarkung und zwar am Winkelweg und An der Klempnitz. An allen gilt für Kraftfahrer eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

