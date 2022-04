Bantikow

Ein 64-jähriger Jeep-Fahrer soll am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Bantikower Dorfstraße seinen Anhänger verloren haben. Dieser löste sich laut Polizei vom Auto und schlug in eine Grundstücksmauer ein.

Der Unfallverursacher hielt daraufhin an, hängte den Anhänger wieder an und verließ unerlaubt die Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen vom Anhänger. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 1250 Euro.

Von MAZonline