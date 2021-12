Bantikow

In der Nacht vom 2. zum 3. Dezember ist eine Einwohnerin des Wusterhausener Ortsteils Bantikow haarscharf einer Katastrophe entgangen. Als schwere Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern übers Land zogen, entwurzelten sie im Dorf etwa eine Stunde nach Mitternacht eine ausgewachsene Buche.

Bantikow: Baum kracht ins Schlafzimmer

Der Baum krachte unweit vom Unterseeufer auf das Dach eines Wohngebäudes und richtete an dem Leichtbau schweren Schaden an. Dabei wurde das Schlafzimmer der Frau, die hier als Mieterin wohnt, vollständig zerstört.

Der Stamm samt Krone hat das Schlafzimmer getroffen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Sie blieb nur deshalb unversehrt, weil sie Minuten vorher ihr Bett und das Zimmer kurzzeitig verlassen hatte. Die gläubige Christin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, glaubt an „einen Engel, der mich beschützt hat. Das war eine göttliche Fügung.“

Notruf nicht möglich – Telefon unter Trümmern verborgen

Einen Hilferuf absetzen konnte sie in jener Nacht nicht. Das Telefon lag unerreichbar unter Trümmern und Baum. Also machte sie sich zu Fuß auf den Weg zu ihrem Nachbarn Ralf Kaiser, der gegen zwei Uhr die Feuerwehr alarmierte.

Zuvor hatte er das bizarre Bild der Zerstörung mit seinem Handy dokumentiert. Die Bilder zeigen, welch unglaublicher Gefahr ein Mensch gerade entronnen war. Starke Äste der Baumkrone füllten den Raum vollständig aus.

Blick ins Schlafzimmer, im Hintergrund ist das Bett zu erkennen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Dachdeckermeister Andreas Kolterjahn und Männer seines Unternehmens aus Dessow begannen bei Tagesanbruch mit Schadensbegrenzung. Von der Hebebühne ihres Autokranes aus entfernten sie Baumholz und sicherten die entstandene Lücke im Dach zunächst notdürftig mit Latten und einer Plane gegen eindringenden Regen.

Nebenbei bargen die Handwerker Wäsche- und Kleidungsstücke sowie einige wenige Teile von Mobiliar. Die Männer waren auch in den Folgetagen präsent. Am Dienstag ging das Aufräumen weiter.

Dachdeckermeister Andreas Kolterjahn ist auch Sägenführer bei der Feuerwehr. Quelle: Wolfgang Hörmann

Chef Andreas Kolterjahn, selbst stellvertretender Einheitsführer der Wusterhausener Feuerwehr-Formation mit Kameraden aus Dessow, Trieplatz, Lögow und Ganzer und ausgebildeter Sägenführer, zerteilte die Buche, um Baufreiheit für die nächsten Schritte zu schaffen.

Wusterhausener Feuerwehrleute räumten auf

Und das Schlafzimmer musste vom Bruchholz befreit werden. Erst dann kann die zertrümmerte Seeseite des Gebäudes mit Platten ausgebessert werden.

Starke Windböen haben in der Nacht zum Freitag die Buche umstürzen lassen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Eigentümer der Wohnbaracke in der Nachbarschaft von „Schloss Bantikow“ ist Kurt Glass. Er lebte und arbeitete selbst mehrere Jahre in dem imposanten einstigen Gutshaus, das von ihm als Wellnesshotel betrieben wurde. Glass verließ später Bantikow. Der markante Bau bekam neue Nutzer (MAZ berichtete).

Mieterin bleibt in ihrem Haus in Bantikow

Der Unternehmer bot seiner Mieterin nach dem Unglück sofort an, vorübergehend in einem Hotel im Prignitz-Dorf Legde unterzukommen. Die Frau lehnte aber dankend ab. Sie zog es stattdessen vor, vom Unglück unbehelligt gebliebene Räume in „ihrem“ Flachbau zu nutzen. Schließlich haben die, ebenso wie die Heizungsanlage, keinerlei Schaden genommen.

Von Wolfgang Hörmann