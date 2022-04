Bantikow

Der direkt am Kyritzer Untersee gelegene Campingplatz in Bantikow ist bei vielen Campern wegen seiner traumhaft schönen und idyllischen Lage inmitten rauschender Kiefernwälder außerordentlich beliebt. Nicht umsonst halten viele Ruhe und Erholung suchende Urlauber und Wochenendausflügler dem Platz die Treue und kommen als Dauercamper immer wieder.

Die Camper waren in Partylaune. Quelle: André Reichel

Pünktlich zu Saisonbeginn, immer Anfang April, kommen sie aus allen Winkeln des Landes nach Bantikow auf den Knattercampingplatz, um dort nach langer Winterpause endlich wieder ein paar schöne Tage zu verbringen. So war es auch über die Osterfeiertage.

Knatterfest auf dem Platz in Bantikow

Am Sonnabend starteten die Camper mit dem Knatterfest, das sonst immer erst im Sommer steigt, in die Saison. Familie Siemer als Betreiber des Platzes hatte alle Camper, Freunde und Bekannte eingeladen, denn Renate Siemer feierte an diesem Tag das 30-jährige Jubiläum als Campingplatzchefin und stellte zugleich ihre Nachfolgerin vor. Die Seniorchefin will nun etwas kürzer treten und mit ihr auch ihr Mann Wolfram, der auf dem Platz für Ordnung und Sauberkeit sorgte.

Renate Siemer übergibt den Campingplatz an ihre Tochter Nadine. Die 43-Jährige ist bei den Dauercampern bereits bekannt. Schon in den Anfangsjahren, als Mutter Renate den Platz von der Gemeinde übernahm, war sie als Jugendliche mit von der Partie und packte fleißig mit an. „In jeder freien Minute war ich hier auf dem Platz, und es hatte immer Spaß gemacht“, erinnerte sich Nadine Siemer.

Gäste überreichen Renate und Wolfram Siemer ein Präsent. Quelle: André Reichel

Beruflich schlug sie zunächst auch den touristischen Weg ein, studierte aber dann Forstwirtschaft. Doch als die Frage nach der Nachfolge auf dem Campingplatz lauter wurde, überlegte sie nicht lange und sagte zu. „Für mich ist das eine große Erleichterung und Freude zugleich“, sagte Renate Siemer. Den Platz in fremde Hände wegzugeben wäre ihr unendlich schwer gefallen. „Interessenten gab es tatsächlich genug“, berichtete Renate Siemer.

Viel hat sich auf dem Platz getan, seit Renate Siemer im Alter von 36 Jahren den Weg in die Selbstständigkeit wagte. Doch eines blieb immer gleich: die von allen Gästen geschätzte familiäre Atmosphäre. Von Anfang an war ihr Ehemann Wolfram mit im Boot und seit weit mehr als einem Jahrzehnt ist auch Sohn Christian fest mit im Team. Und manche seiner Cousins und Cousinen arbeiteten ebenfalls mit, wenn es nötig ist.

Maik Rötting begrüßt die Gäste an der Rezeption

Nicht wegzudenken aus der Campingplatzmannschaft ist auch Maik Rötting. Seit einigen Jahren arbeitet er an der Rezeption. Dort nimmt er die Buchungen entgegen, begrüßt die anreisenden Gäste und bäckt für die Gäste morgens um 5 Uhr die Frühstücksbrötchen. Einst war er selbst als Camper auf den Platz gekommen – und als es irgendwann hieß, dass jemand für der Rezeption gesucht wird, fackelte er nicht lange, kündigte seinen bisherigen Job und fing bei Siemers an.

Kathrin und Udo Hildebrandt aus der Prignitz machten beim Fest Musik. Quelle: André Reichel

Gefeiert wurde am Sonnabend bis in den späten Abend. Christian Siemer und sein Vereinsfreund von den Mechower Kleintierzüchtern, André Pethke, grillten mehr als 500 Bratwürste.

Für Stimmung sorgten die Prignitzer Kathrin und Udo Hildebrandt mit Livemusik. Beide sind auf dem Platz bekannt wie bunte Hunde, schließlich sind sie selbst Knattercamper und spielen seit Jahren auch bei jedem Knatterfest auf.

Es wurde auch getanzt. Quelle: André Reichel

Renate und Wolfram Siemer wurden mit Glückwünschen und Präsenten überhäuft. Doch in den Ruhestand begeben sie sich noch lange nicht. „Wir haben ja noch unsere Ferienwohnungen und viele Tiere zu versorgen“, erzählt Wolfram Siemer. Und bei Bedarf wollen sie auf dem Campingplatz aushelfen.

Von André Reichel