Barsikow

Nach dem Brand in einer Lagerhalle der Abfallwirtschafts-Union (Awu) Ostprignitz-Ruppin bei Barsikow am Mittwoch rückten gleich am Donnerstagmorgen Kriminaltechniker aus Potsdam an, um sich ein erstes Bild der Lage vor Ort zu verschaffen.

Mit ihren Untersuchungen zur Brandursache konnten sie laut eines Polizeisprechers jedoch nicht sofort beginnen, weil die Abfallumschlaganlage zu diesem Zeitpunkt noch nicht gänzlich abgekühlt war. Die Schadenssumme beträgt nach ersten Schätzungen rund 50 000 Euro, wie von der Polizei zu erfahren war.

Anzeige

Zur Galerie In einer Abfallumschlaganlage nahe Barsikow (Gemeinde Wusterhausen) brannte es am Mittwochnachmittag. In der Halle wurde Pappe aus den Blauen Tonnen gelagert.

Die Löscharbeiten, an denen insgesamt 54 Feuerwehrkräfte aus Wusterhausen, Neustadt und Dreetz mit 15 Fahrzeugen beteiligt waren, endeten erst in der Nacht gegen 0.30 Uhr.

Weitere MAZ+ Artikel

Um 16.39 Uhr erfolgte der Alarm

„Die Alarmierung bekamen wir um 16.39 Uhr und das Stichwort Sonderobjekt verriet uns, dass wir dort mit erhöhtem Gefahrenpotenzial zu rechnen haben“, berichtete Peter Wolter. Der Wusterhausener Wehrleiter war beim Hallenbrand der zuständige Einsatzleiter.

Hoch aufsteigender Rauch wies den Brandschützern schon von Weitem den Weg. Auch Polizei und Rettungswagen waren rasch am Ort des Geschehens.

Pappe und Papier lagerten in der Halle

In der 80 Mal 30 Meter großen Halle lagerten nach Feuerwehrangaben rund 160 Tonnen Pappe und Papier, von denen etwa 40 Tonnen verbrannte. Zum Ablöschen muste das brennende Material von der Feuerwehr nach draußen vor die Halle geschafft werden. Hierfür kam ein Radlader zum Einsatz. Ein Bagger durchmischte mit seinem Greifer zusätzlich das brennende und qualmende Material, damit das Löschwasser überall seine Wirkung entfalten konnte.

Wegen der starken Rauchentwicklung kamen 24 Brandschützer mit Atemschutzausrüstung zum Einsatz. „Die Feuerwehrtechnische Zentrale war auch vor Ort und sorgte für Nachschub, etwa bei den Flaschen mit Atemluft“, berichtet Peter Wolter.

Halle wurde in Mitleidenschaft gezogen

Die Halle wurde durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr musste bei ihrem Einsatz hintere Tore öffnen und Seitenplatten in der Halle entfernen, um an Glutnester besser heranzukommen.

Ob die Halle weiter nutzbar sein wird, ist zur Stunde nicht zu sagen. Nach Abrücken der Feuerwehr stellte die Awu als Eigentümer der Halle nachts eine Brandwache bereit, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Lesen Sie auch

Von André Reichel