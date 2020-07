Barsikow

So ein Angebot hat es bestimmt noch nicht in vielen Dörfern gegeben. Der Dorfverein Barsikow startet am Montag, dem 10. August, im Alten Konsum einen Lehrgang für alle, die sich ehrenamtlich als Alltagsbegleiter für Senioren engagieren wollen.

„Begleitung im Alltag bedeutet, sich mit älteren und anderen pflegebedürftigen Menschen zu treffen, um deren Leben interessanter und angenehmer zu machen, aber auch um pflegende Verwandte zu entlasten“, erläutert der Dorfverein sein Anliegen. Es gehe darum, als „Gesundheitsbuddy“ das Gespräch zu suchen, Bewegung zu fördern oder gemeinsame Interessen zu pflegen.

Barsikower Lehrgang ist kostenlos

Als fachkundigen Partner für den Lehrgang konnte der Dorfverein den Potsdamer Verein „Selbstbewusst altern in Europa“ gewinnen. Die Leitung übernimmt die Gerontologin Gisela Gehrmann aus Potsdam zusammen mit einer Ärztin und einer Physiotherapeutin.

Die Teilnahme an den zehn Montagvormittagen ist kostenlos. Der Kurs vermittelt unter anderem Wissen über das Alter und seine typischen Auswirkungen, über Gefahren für Ältere, über die Kommunikation mit ihnen, über Bewegungsangebote und die rechtlichen Grundlagen des ehrenamtlichen Engagements für Senioren. Veranstaltungsort ist der Alte Konsum in Barsikow – und das gilt auch noch für mehr.

Kunstprojekt und ein halbes Jahr Dorfmobil

Am Mittwoch, dem 29. Juli, um 17 Uhr gibt es dort den vorerst letzten Treff des Computer- und Handykurses. Die Teilnahme kostet 2 Euro.

Am Sonntag, dem 2. August, ab 17 Uhr präsentieren Giovanna Aguirre und Lars Jonnson ihr Kunstprojekt „Skulpturen für Barsikow und das eigene Grundstück“. Es gibt einen Vortrag nebst Diskussion über Ideen und Vorbereitungen. Eintritt frei.

Am Freitag, dem 21. August, um 11 Uhr feiert Barsikow am Alten Konsum das erste halbe Jahr seines Dorfmobils. Es geht um den Austausch mit Fachleuten und Politikern. Probefahrten werden angeboten.

Wer sich für das Ehrenamt als „Gesundheitsbuddy“ oder als Senior für Begleitung im Alltag interessiert, kann sich unter 033978/7 08 59 oder kontakt@alterkonsum.de melden.

Von Alexander Beckmann