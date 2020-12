Barsikow räumt Preise beim Vereinswettbewerb ab

Barsikow

Der Wusterhausener Ortsteil Barsikow ist einmal mehr der Abräumer in Sachen ehrenamtliches Engagement. Beim jetzt beendeten kreisweiten Wettbewerb „Unser Dorf lebt durch uns!“ konnten die Barsikower jedenfalls mit Abstand die meisten Punkte sammeln.

In der Kategorie der allgemeinen Vereine und Gruppen belegte der Dorfverein Barsikow den mit 1000 Euro dotierten 1. Platz. Der Wettbewerb sah sich in diesem Jahr besonderen Herausforderungen gegenüber. Denn durch die Corona-Pandemie kam die Vereins- und Gruppenarbeit vielerorts ab März zum Erliegen. Deswegen wurde nur der Zeitraum von Juli 2019 bis Februar 2020 bewertet.

Sonderwettbewerb würdigt Corona-Ideen

Als der erste Lockdown kam, standen viele vor der Frage wie es weitergehen soll mit ehrenamtlicher Arbeit. Vielerorts wurden kreative Ideen entwickelt und Lösungen gefunden. Dem trug der Kreiswettbewerb Rechnung mit einem Sonderwettbewerb, der eben diese Ideen und Lösungen prämiert. Dafür wurden Aktivitäten zwischen März und Juli 2020 bewertet. Auch im Sonderwettbewerb platzierte sich der Barsikower Dorfverein ganz oben und erhält weitere 500 Euro Preisgeld.

Im Oktober feierten die Barsikower die Eröffnung ihrer eigenen Dorfbibliothek im Dorftreff „Alter Konsum“. Quelle: Matthias Anke

Die Wettbewerbsjury würdigt damit neben den zahlreichen ständigen Aktivitäten wie Dorfmobil, Kurse, Dorfzeitung, Dorfbibliothek unter anderem das österliche Freiluftkonzert der Barsikower Musikgruppe und des kirchlichen Posaunenchores, die Telefonaktion für die ältesten Dorfbewohner, die Aktion mit Kuchen und Plausch am Gartenzaun oder die Geburtstagsständchen der Musikgruppe für alle über 90-Jährigen in Barsikow.

Preise der Spezialisten-Kategorie gab es darüber hinaus für die Barsikower Gruppe „Junge Eltern“ (400 Euro), den Freundeskreis Dorfkirche Barsikow und die Musikgruppe Barsikow (je 200 Euro).

Kleeblatt-Region in Ostprignitz-Ruppin vorn

Die allgemeine Kategorie des Vereinswettbewerbs wurde in diesem Jahr ganz klar von den dörflichen Akteuren aus der Kleeblattregion rund um Kyritz dominiert: Platz 2 hinter Barsikow ging an den Verein Berlitter Bürger, Platz 3 an das Festkomitee Nackel, Platz 4 an den Dorf-, Reit- und Fahrverein „ Florian Geyer“ Damelack und Platz 5 an den Bürgerverein Holzhausen. Für alle war dies mit einem Preisgeld von jeweils 1000 Euro verbunden. Platz 6 und 700 Euro gab es für den Förderverein Kirche und Dorf Läsikow. Erst dahinter folgten Vereine aus anderen Regionen des Landkreises.

„Ich bin überwältigt von dem, was die Teilnehmer geleistet haben und nach wie vor leisten“, sagt Landrat Ralf Reinhardt. „Auch während der Pandemie, die uns noch immer in Atem hält, haben viele unter Beweis gestellt, dass ihr Dorf durch sie lebt, durch ihr ehrenamtliches Engagement. Dafür möchte ich ganz herzlich Danke sagen!“

Von Alexander Beckmann