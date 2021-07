Barsikow

Mit Texten irgendwo zwischen Nonsens und Tiefsinn und jazzigen Saxofonklängen setzte das Trio Satirico am Sonnabend die Reihe „Kultur & Landschaft“ in Barsikow fort. Sprecherin und Sängerin Almut Staeglich sowie die Saxofonisten Klaus Roemer und Heino Kraft fanden schnell den Kontakt zum Publikum.

„Das Humoor“, so erklärte Roemer seinen Zuhörern einleitend, „war früher ein ausgedehntes Gebiet, in dem besonders lustige Menschen lebten.“ Die gut 50 Besucher im Garten hinter dem Alten Konsum nahmen das verständnisvoll auf, lauschten den humorigen Gedichten, Geschichten und Aphorismen und den gekonnt vorgetragenen, meist bekannten Melodien. Alle hatten sichtlich ihren Spaß.

Barsikowerin stellt Fotografien aus

Im Alten Konsum selbst wartete eine Ausstellung mit Fotografien der Barsikowerin Barbara Töpper-Fennel unter dem Titel „Märkische Plattenlandschaften“ auf die Gäste. Der Nachmittag passe sehr gut dazu, fand die Fotografin: „Manchmal braucht man sehr viel Humor, wenn man auf den Plattenwegen in der Landschaft hier spazieren gehen will.“

Heino Kraft (l.) und Klaus Roemer erwiesen sich als Könner am Saxofon. Quelle: Alexander Beckmann

Das Trio Satirico und auch die Ausstellung waren am Sonntag noch einmal zu erleben – diesmal in Blankenberg. Die insgesamt vier Nachmittage mit Texten und Musik – einer steht in Barsikow am 4. September noch aus – sind Teil des Projektes „Und seitab liegt die Stadt“, das vom Bund gefördert wird. „Das Ziel ist die Vermittlung von Literatur im ländlichen Raum“, erläuterte Barbara Töpper-Fennel.

Dorfband mit Auftritt in Wusterhausen

Barsikow beziehungsweise die Barsikower sorgen schon am kommenden Wochenende wieder für Live-Musik. Ihre Band „Aus dem Dorf für das Dorf“ tritt am Sonnabend, 17. Juli, beim „Tag der offenen Höfe“ in Wusterhausen auf. Mit Klavier, Trompete und mehreren Sängern wird sie lateinamerikanische Melodien und umgedichtete Popsongs zum Besten geben.

Normalerweise ist der Kreis musikbegeisterter Barsikower noch größer. Aber: „Unsere beiden Gitarristen fallen diesmal leider aus“, sagt Ortsvorsteher Willem Schoeber, der am kommenden Sonnabend selbst in die Tasten greifen wird.

Die Barsikower Dorfband entstand vor etwa vier Jahren mit dem Ziel, einen eigenen Beitrag zum Adventsprogramm in Dorf zu leisten. „Dann haben wir auch immer mal zu anderen Gelegenheiten gespielt“, berichtet Willem Schoeber. „Als Karnevalseinlage hatte die Band auch schon einen Auftritt.“ Weitere sollen auf jeden Fall folgen.

Von Alexander Beckmann