Barsikow testet naturverträgliche Straßenlampen

Die Straßenlampe vor dem Haus von Thomas Kiesel in Barsikow leuchtet seit kurzer Zeit bei Dunkelheit warm-gelb. „Die Farbe ist deutlich angenehmer, als das Grellweiße, das bisher ins Auge stach und den Insekten vorgaukelte, es sei heller Tag“, sagt der Landwirt.

Die Umrüstung in der Dorfstraße 47 Richtung Nackel ist Teil eines Versuchs. Er soll der Lichtverschmutzung entgegen wirken, der man im Sternenpark „Naturpark Westhavelland“ den Kampf ­angesagt hat. Barsikow ist ein Bestandteil dieser nationalen Naturlandschaft.

Das Dorf schickt sich gerade ein weiteres Mal an, seinen Teil zum Besseren zu leisten, nachdem die Ausstattung mit dem E-Auto für das gesamte Dorf gut ins Rollen gekommen ist. Nun also sind die Straßenlampen dran.

In ihrer jetzigen Ausführung stehen sie seit acht Jahren. Sechs der 38 Leuchten sind bereits entzwei gegangen, was für den Ersatz mit einer Technik förderlich sein ­könnte, die den Lichtkegel überwiegend zum Boden richtet. Die ­aktuell verwendete Variante setzt auf eine LED-Platine und Spiegel im Deckel, das das Licht verteilt. Dieses System müsste ersetzt werden.

Geschehen ist das schon am „Nackeler Ende“ der Dorfstraße, wie es die Einheimischen nennen. Zwar blieb der Leuchtkopf äußerlich erhalten, aber dort, wo die Lichtglocke entsteht, gab es einen Wechsel. Die LED-Platine wich einem Leuchtmittel mit einer Mensch und Tierwelt angenehmen Lichtfarbe.

„Das ist eine relativ kostengünstige Variante“, sagt Ortsvorster Willem Schoeber. Es geht auch teurer, wie an einem zweiten Testort zu besichtigen ist. Die Straßenlampe an der Kirche bekam einen völlig neuen Kopf. „Das ist freilich die beste Lösung, aber, wie das im Leben meistens ist, auch die teuerste. Ohne Montage kostet eine Umwandlung 432 Euro, damit etwa doppelt so viel, wie beim Kompromiss am Weg nach Nackel“, wägt Willem Schoeber ab.

Die Einwohner von Barsikow sollen vergleichen

Der „Barsikower Landbote“, das regelmäßig erscheinende Informationsblatt des Dorfvereins, weist in einem längeren Beitrag auch noch auf eine dritte Testvariante hin, diesmal am Lampenmast unweit der Feuerwehr. Hier herrscht bei Dunkelheit bisher noch eine kalte Lichtfarbe vor.

Tipps für optimales Außenlicht Möglichst geringen Lumen-Werte nutzen, größere Bodenflächen mit mehreren schwachen Lichtquell ausleuchten, statt mit einer einzigen, sehr hellen. Das Licht sollte nur nach unten fallen. Streulicht zur Seite und vor allem nach oben ist zu vermeiden. Je gelber das Licht, desto besser! Farbtemperaturen von 2700 Kelvin möglichst nicht überschreiten. Bei der Montagehöhe der Leuchten gilt: Je niedriger, desto besser. Streuverluste und Blendung werden so vermieden. Bewegungsmelder helfen dabei, die Beleuchtung nur so lange zu nutzen, wie man sie benötigt. Außenlicht zu dekorativen Zwecken sollte möglichst vermieden werden - speziell in Gärten, auf Pflanzen, Naturflächen und Teichen.

Auch fehlen die Lamellen für die günstigste Ausbreitung der künstlichen Helligkeit. Geplant ist eine Ausstattung wie bei Kiesels, allerdings mit einer anderen Farbtemperatur. Sind es da 2200 Kelvin, soll hier nun ab Mai mit 1900 Kelvin probiert werden.

Die Barsikower sind aufgerufen, bei Abendspaziergängen die Varianten zu vergleichen. Ortsvorsteher Willem Schoeber erwartet Rückmeldungen, damit er sich bei der Gemeindeverwaltung in Wusterhausen für einen Leuchtentyp stark machen kann.

