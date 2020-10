Barsikow

Der Dorfverein Barsikow hat den nächsten Clou gelandet: Der Ort verfügt jetzt über eine eigene Bibliothek. Sie befindet sich im Begegnungshaus „Alter Konsum“, das seit dem Wochenende bedingt durch die Corona-Situation vorzeitig in die Winterpause ging. Die Bibliothek aber wird freitags und sonntags zugänglich bleiben.

Die Barsikower sorgten einst schon mit ihrer Pilgerherberge im Kirchturm für Furore und zuletzt dann auch landesweit mit ihrem einzigartigen Elektro-Dorfmobil. Und während nun sogenannte Buchtausch-Schränke vielerorts beliebt geworden sind, ist in Barsikow daraus ein Bestand aus mehr als 800 Exemplaren erwachsen.

Wegen des Bücherregals Spenden bald kartonweise

„Das war schon immer auch ein langgehegter Wunsch von mir“, erklärte Anna Funke als Dorfvereinsvorsitzende zur Eröffnung: „Der nächste Buchladen und auch die Bibliothek liegen hier ja schließlich nicht unbedingt um die Ecke.“

Barsikows Ortsvorsteher Willem Schoeber in der neuen Dorfbibliothek. Quelle: Matthias Anke

Zwar gab es seit Anbeginn ähnlich der Buchtausch-Schränke anderer Dörfer ein Bücherregal auch am Konsum, und irgendwann stapelten sich in einem Abstellraum die Kartons voller gespendeter Bücher, die Dorfbewohner und Leute aus Nachbarorten vorbeibrachten.

Professionell einsortiert dank Buchhändlerin

Aber es fehlten schlichtweg die passenden Regale. Um die kümmerte sich nun Funkes Mann Willem Schoeber, Barsikows Ortsvorsteher. Er baute ausrangiertes Holz neu auf, schliff und lackierte alles. „In der Zeit, in der man ja sonst nicht wusste, was man so machen soll“, sagte Schoeber im Hinblick auf die zurückliegenden „Corona-Monate“ vor allem im Frühjahr.

Einsortiert wurden alle Werke anschließend mit System. „Das hier ist nicht amateurhaft, sondern höchst professionell“, durfte Schoeber voller Stolz behaupten. Grund: Hilde Schiwek half mit. „Mit zielsicherem Blick“, sagte Anna Funke. Denn die Frau, die mittlerweile im Wusterhausener Dorf Blankenberg die Ortsvorsteherin ist, war einst in München über Jahrzehnte hinweg eine „feste Größe“ als Betreiberin der Autorenbuchhandlung schlechthin in Bayerns Hauptstadt. Und auch ihr Mann ist kein Unbekannter. Es ist Volker Neumann, der langjährige Geschäftsführer der Bertelsmann-Buchverlage und dann auch Direktor der Frankfurter Buchmesse, ehe er 2006 in den Ruhestand wechselte.

Die Bücher sind nach Genres sortiert. Quelle: Matthias Anke

Bei der Eröffnung der Dorfbibliothek in Barsikow (v.l.n.r.): Hilde Schiwek, Volker Neumann, Willem Schoeber und Anna Funke. Quelle: Matthias Anke

In der Dorfbibliothek gelten jetzt Regeln

Anders als beim bisherigen Bücherregal gibt es für die kleine Dorfbibliothek jetzt Regeln. Unter anderem seien einige Bücher zu kostbar, als dass sie einfach so – wie bisher üblich – eingetauscht oder schlicht behalten werden dürfen. Sie sind mit einem Stempel versehen.

Beeindruckt von dem, was entstand, zeigten sich auch Marianne Golde, die als Vertreterin des Fördervereins der öffentlichen Bibliotheken Ostprignitz-Ruppins kam und einst die Bibliothek in Wusterhausen leitete, sowie die heutige Wusterhausener Bibliotheksleiterin Kerstin Jonas. Diese brachte einen ganzen Stapel weiterer Bücher mit und auch die Chronik Wusterhausens als ein „Gruß aus dem Rathaus“.

Erinnerungen an die früheren Gemeindebibliotheken

Marianne Golde erinnerte bei dieser Gelegenheit an die Zeit, in der Wusterhausens Bibliothek einst als eine Zentralbibliothek fungierte. Von ihr aus wurden seinerzeit 16 Gemeindebibliotheken koordiniert.

Heute indes sei Marianne Golde und auch Kerstin Jonas ein ähnliches Projekt dieser Größenordnung wie in Barsikow im weiterem Umfeld nicht bekannt.

Freitags und sonntags steht die Dorfbibliothek offen

Der „Alte Konsum“ ist seit dem Wochenende bedingt durch die Corona-Situation vorzeitig in die Winterpause gegangen. Die Winteröffnungszeiten der neuen Dorfbibliothek sind freitags von 17 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 15 Uhr.

