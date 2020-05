An der Kirche in Segeletz sollen die Arbeiten im Juni weitergehen

Segeletz

Die dringend notwendige Restaurierung der Kirche in Segeletz hat sich erheblich verzögert. Fachleute, die sich mit dem Erhalt altehrwürdiger Sakralbauten beschäftigen, wird das vielleicht nicht überraschen. Unvorhersehbar ist, was die Bauleute vorfinden, wenn sie erst einmal ans Werk gegangen sind.

Am Gotteshaus in Segeletz an der Bundesstraße 5 begannen die Arbeiten bereits 2018. Und zwar oben. Schon am Dach ging nicht alles planmäßig voran. Hausschwamm hatte dem Gebälk derart zugesetzt, dass es großzügig ausgetauscht werden musste.

Das kostete zusätzliches Geld: Summen, die eigentlich für die Sanierung des Turmes vorgesehen waren. Zu den angesparten Eigenmitteln der Kirchengemeinde, zu Spenden und zum Fördergeld – 300.000 Euro hauptsächlich aus dem europäischen Leader-Programm – mussten nun weitere 90.000 Euro beantragt werden.

Das Geld reichte nicht

Die gesamte Berechnung für die Komplettsanierung erwies sich später als fehlerhaft. Ein neues Ingenieurbüro übernahm die Regie. Aber erst einmal ruhte der Bau – bis ein neuer Änderungsbescheid zusätzliche Fördermittel in Höhe von 112.000 Euro bestätigte. Die Kirche erhielt eine erweiterte Zuwendung von Leader und kann die restlichen Arbeiten fertigstellen lassen.

Die Gesamtausgaben erhöhten sich damit auf 560.000 Euro. Möglich wurde die finale Zugabe vor allem im Zusammenhang mit Arbeiten an der B 5 in der Ortslage. Rund um die Kirche sind Investitionen geplant, die weniger aufwendig ausfallen als vorgesehen.

Wusterhausen hat die Pläne geändert

Die Gemeinde Wusterhausen hat ihre Pläne zugunsten der Kirchensanierung geändert. Das betrifft Park- und Pflasterflächen ebenso wie den Standort einer Ladesäule für E-Mobile. Der wird sich nun perspektivisch nicht in Segeletz, sondern an der Einmündung zur ehemaligen Seemühle in Wusterhausen befinden.

Das alles trug dazu bei, dass ab Juni 2020 an der Außenhülle weitergebaut werden kann. Jetzt geht es vor allem um den Turm, an dem die Gerüste von Vorarbeiten immer noch stehen. Die Konstruktion muss erhöht werden, damit Dachdecker an die Turmhaube gelangen. Ob die Balken unter dem spitzen Dach noch brauchbar sind, bleibt abzuwarten. Immerhin gibt es jetzt einen Fixpunkt für die Fertigstellung: Die Förderfähigkeit endet am Silvestertag 2022.

Als sicher gilt: Wenn es soweit ist, wird das Gebäude aus dem 13. Jahrhundert auch ganz weltliche Aufgaben übernehmen. Die Gemeinde Wusterhausen hat vor, aus Segeletz das unübersehbare Eingangstor in das Dosse-Seenland zu machen. Dazu soll es im Innern des Gebäudes eine Ausstellung über Meilensteine geben. Das Vorhaben ist bei der Unteren Denkmalbehörde beantragt. Die Zustimmung von dort steht noch aus.

Historische Fakten zur Kirche:

Die Kirche in Segeletz ist ein Saalbau aus Feldsteinquadern mit eingezogenem, annähernd quadratischem Chor. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Um 1830 erfolgten eine umfassende Erneuerung in neugotischen Formen und die Errichtung des freistehenden Westturms mit verbindender, offener Vorhalle in Backstein.

