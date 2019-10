Noch viele Fragezeichen nach tödlichem Autounfall bei Dessow

Dessow

Es war ein schreckliches Bild, das sich den Rettungskräften wie Sanitätern, Polizisten und Feuerwehrleuten vorigen Freitagnachmittag am Wegesrand zwischen Dessow und Trieplatz bot: Den Fahrer des Seats, der dort mit seinem Auto an einer Kurve von der Fahrbahn abkam, an einen Baum prallte und sich damit überschlug, soll mehrere Meter außerhalb des Wagens geschleudert worden sein. Auch der Motorblock flog davon. Eine Achse riss ab.

Fahrer laut Polizei aus Mecklenburg

Der Mann war sofort tot. Es handelte sich um einen 32-jährigen Mecklenburger, geboren in Schwerin und wohnhaft in Rostock, wie die Polizei jetzt auf Nachfrage informiert. Aus einem der umliegenden Dörfer stamme er damit also nicht.

Doch warum fuhr er ausgerechnet diese Nebenstraße entlang, eine für Auswärtige eher ungewöhnliche Strecke, und das mit offenbar extrem überhöhter Geschwindigkeit?

Wohl weder Fremdverschulden noch technischer Defekt

Antworten könnte die Obduktion liefern, die laut Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde. Sie soll Aufschluss auch über Medikamente, Alkohol oder Drogen geben.

Denn ein Fremdverschulden oder technische Defekte am Wagen kommen nach bisherigem Kenntnisstand wohl nicht in Frage, heißt es seitens der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Ebenso sei bislang kein Abschiedsbrief oder dergleichen gefunden worden.

Von Matthias Anke