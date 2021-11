Beliebte, verbotene Abkürzung: der Waldweg zwischen Blankenberg und Tramnitz

Wusterhausen

Herbstlaub bedeckt den märkischen Boden. Jedoch nicht überall. Zwischen den Wusterhausener Dörfern Blankenberg und Tramnitz geben von Autoreifen beiseite gewehte Blätter eine Fahrspur zu erkennen. Sie ist so deutlich, wie sie es für einen eigentlich nur selten befahrenen Weg gar nicht sein dürfte. Denn es handelt sich um einen Waldweg.

Augenscheinlich wird das Einfahrverbot für die Allgemeinheit von so manchem also missachtet. Dabei verkünden entsprechende Schilder: „Frei für Forst und Jagdbetrieb. Es ist untersagt, Waldwege mit Kfz zu befahren sowie Kfz dort abzustellen. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Waldgesetz des Landes Brandenburg. Untere Forstbehörde.“

Leser glaubt, es war einst ein gewidmeter Weg

Vor Jahren war das dort schon mal zu einem Thema geworden. Aber auch heute noch fragen MAZ-Leser bei der Lokalredaktion nach, warum ausgerechnet dieser Abschnitt als Waldweg gekennzeichnet sein muss, schafft er doch eine kurze Verbindung.

„Das war doch nicht schon immer ein Waldweg“, wundert sich einer: „Wenn das mal ein gewidmeter, öffentlicher Weg war, auf welcher Grundlage ist das umgewandelt worden? Wann gab es dazu eine Bürgerbefragung? Ich halte das für rechtlich nicht tragbar.“

Autofahrer sehen Strecke auf Navigationsgeräten

Dass der Weg einst mal gewidmet gewesen sein soll, glaubte man vor Jahren auch noch in der Gemeindeverwaltung. Es taugte als Erklärung, weshalb ihn auch Navigationsgeräte anzeigen und daraufhin vor allem jene, die Staus auf der Autoban 24 umfahren wollen, in diesem Areal stranden.

Davon berichteten 2017 zuletzt zwei Förster der MAZ. Seinerzeit zeigten sie sich vor allem von den vielen Pilzsammlern verärgert, die diese Gegend direkt ansteuern. Die Waldweg-Schilder wurden sodann neu angebracht.

Dabei deutet auch der allgemeine Zustand dieses Weges mit einigen alten Schotter- und Teerstellen darauf hin, dass das mal eine offizielle Verbindung zwischen beiden Dörfern gewesen sein könnte. Das Dorfausgangsschild Blankenberg zeigt zudem eindeutig Tramnitz als nächsten Ort.

Der Weg zwischen Tramnitz und Blankenberg führt laut dem Bürgermeister über Privatgrundstücke. Quelle: Matthias Anke

Oder lag das bisschen Ausbau an dem in der Nähe einst befindlichen großen Übungsplatz für militärische Zwecke?

Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz erklärt jetzt mit Blick auf diese nördliche von insgesamt drei Verbindungen zwischen Tramnitz und Blankenberg: „Der Weg wurde nie durch die Gemeinde Wusterhausen bewirtschaftet, ist nicht im Straßenverzeichnis der Gemeinde enthalten und gilt daher nicht als gewidmet nach dem Straßengesetz.“

Weg verläuft über Privatgrundstücke

Das Brandenburgische Straßengesetz trat 1992 in Kraft. „Danach gelten alle Straßen, die öffentlich zugänglich waren und ins Straßenverzeichnis in den Mindestanforderungen aufgenommen wurden, als öffentlich gewidmet“, so Schulz. Der Weg aber war nicht dabei. „Von Tramnitz aus endet er im Wald und verläuft über Privatgrundstücke. Somit ist kein öffentlicher Anschluss an Blankenberg gewährleistet.“

Als Reitwanderweg und für Kutschen ist der Abschnitt im Wald gekennzeichnet. Quelle: Matthias Anke

Der südliche Waldweg zwischen den Dörfern jedoch ist im Straßenverzeichnis geführt und gilt als gewidmet. „Diesen gemeindlichen Weg hat die Gemeinde als Straßenbaulastträger unterhalten. Der Weg ist allerdings zum Befahren mit Pkws nicht zu empfehlen“, weiß auch Philipp Schulz.

Etwa 17 statt nur drei Kilometer von Dorf zu Dorf

Warum der Zustand so ist, wie er ist, erklärt der Bürgermeister so: „Das Brandenburgische Straßengesetz teilt die öffentlichen Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung in verschiedene Straßengruppen ein. Der Weg gilt nicht als Gemeindeverbindungsstraße und auch nicht als Ortsstraße. Er ist als eine ,sonstige öffentliche Straße’ einzuordnen, wozu etwa auch öffentliche Feldwege gehören. Die Verkehrsbedeutung dieser sonstigen öffentlichen Straße ist untergeordnet und daher wird eine Ertüchtigung oder Ausbesserung auf das erforderliche Maß beschränkt.“

Wer also einerseits sein Fahrzeug schonen und andererseits auch kein Waldwegverbot missachten will, muss nun weiterhin etwa 17 Kilometer fahren, um von einem Dorf ins andere zu kommen. Die beiden kürzeren Strecken – die schlechte wie auch die verbotene – wären jeweils nur knapp drei Kilometer.

Von Matthias Anke