In einem anonymen Brief werden in Wusterhausen Ortsbeiräte beleidigt. Diffamierungen, die für Bundes- und Landespolitiker fast zum Alltag gehören, treffen hier ehrenamtlich Engagierte. Mehr Respekt vor der Arbeit von Kommunalpolitikern, aber auch vor Ämtern und Mandaten fordert Axel Knopf in einem Kommentar.