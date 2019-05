Wusterhausen

Schreck in einem Dorf bei Wusterhausen: Ein 71 Jahre alter Mann ging dort am Freitagvormittag mit seinem Hund spazieren und sah dabei, wie sein 60 Jahre alter Nachbar in der Haustür stand und mit einem Gegenstand auf ihn zielte.

2,76 Promille

Dann knallte es mehrmals – der 71-Jährige rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 60-Jährige schwer betrunken war (2,76 Promille) und nahmen ihn in Gewahrsam.

Ab in die geschlossene Abteilung

Außerdem durchsuchten Polizisten seine Wohnung und fanden dort ein Luftdruckgewehr, eine Luftdruckpistole, Diabolos sowie weitere Waffenteile und stellten diese sicher. In Absprache mit dem sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Mann auf eine geschlossene Station in die Psychiatrie eingewiesen.

Von MAZ-online