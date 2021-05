Wusterhausen

Schon wieder hat es in Wusterhausen im Umfeld der Seestraße gebrannt. Dieses Mal ging im Eichhörnchenweg ein Carport in Flammen auf, in dem ein Boot untergestellt war. Das Feuer griff auch auf ein nebenstehendes Ferienhaus über.

Eine Nachbarin eines gegenüberliegenden Hauses hatte die Feuerwehr in der Nacht zum Montag alarmiert, weil sie die Flammen aus dem Anbau schlagen gesehen hatte. Als die Feuerwehren aus Wusterhausen und der Umgebung wenige Minuten nach Mitternacht eintraf, brannte der Carport bereits komplett.

Keine Personen im Gebäude

Die Flammen griffen auf das Haus über und breiteten sich im Dachstuhl aus. Es bestand die Gefahr, dass das Feuer auf benachbarte Bungalows übergreift. Dies konnten die Brandschützer verhindern.

Bei dem Einsatz in der Nacht zum Montag in Wusterhausen. Quelle: Alexander Bergenroth

Im Einsatz waren etwa 50 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen.In dem Gebäude befanden sich zum Brandausbruch keine Personen.

Wie es zu diesem Brand kommen konnte, das ermittelt jetzt die Kripo. Dabei wird auch dem Verdacht der Brandstiftung nachgegangen. „Im Moment ist die Brandursache unklar“, sagt Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.

Im Eichhörnchenweg brannte es schon mal

Dabei liegt die Vermutung einer Brandstiftung nahe schon allein aufgrund des Umfeldes: Rund um die Seestraße zwischen Wusterhausen und Bantikow brennt es auffällig oft, und zwar vermehrt etwa seit Frühjahr 2020. Manchmal gab es dabei auch aufeinanderfolgende Alarmierungen zu verschiedenen Einsatzorten. In der Regel stand Gehölz in Flammen.

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichten die Einsätze im vergangenen September, als ein altes Bootshaus in Flammen stand und jede Menge Buschwerk brannte – am Ende des von der Seestraße abzweigenden Eichhörnchenwegs und damit nur unweit entfernt von der jüngsten Brandstelle. Weiterhin bemerkenswert: Der Einsatz erfolgte seinerzeit ebenfalls an einem späten Sonntagabend.

Einsätze in Wusterhausen im März und vorige Woche

Auf der gegenüberliegenden östlichen Seite der Seestraße gab es dann Ende März einen weiteren Einsatz. Dort stand ein Papiercontainer in Flammen. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass sie auf einen Garagenkomplex übergehen konnten.

In der vergangenen Woche mussten zwischen Wusterhausen und Bantikow erneut kleinere Feuer im seeseitigen Waldgebiet gelöscht werden. Gebrannt hatte es an gleich drei Stellen, die im Abstand von etwa 150 bis 200 Metern voneinander entfernt lagen.

Von Matthias Anke und Alexander Bergenroth