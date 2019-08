Wusterhausen

Christian Görke hat am Freitag auf dem Marktplatz in Wusterhausen etliche Marktbesucher angesprochen und versucht, sie dazu zu bewegen für die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ zu unterschreiben. Und obwohl er von vielen Leute als Finanzminister von Brandenburg gleich erkannt wurde, legte er großen Wert darauf, dass er sich als Direktkandidat der Partei Die Linke im Landtagswahlkreis 4 für die Volksinitiative einsetzt und wirbt. Für Görke ist das Thema ganz klar Wahlkampf.

Viel Zuspruch von den Wusterhausenern

Die Volksinitiative liege ihm sehr am Herzen, so Görke gegenüber den Marktbesuchern. Der Grund: „Hier wird auf unnachahmliche Art und Weise versucht, Ansprüche geltend zu machen, die von der öffentlichen Hand und den Steuerzahlern befriedigt werden sollen“, so Görke. Er bekam viel Zuspruch von den Wusterhausenern und ihre Unterschriften. Es gehe ihm um Gerechtigkeit. Es gebe auch noch viele andere Menschen, die ihr Eigentum verloren hätten und dafür aber nicht entschädigt worden seien.

Landesverband startete die Initiative

Der Landesverband Brandenburg der Linken hat die Volksinitiative gegen Rückerstattungsansprüche der Hohenzollern mit dem Ziel gestartet, kein Eigentum des Volkes an die Hohenzollern zu verschenken. Die Hohenzollern verhandeln seit Jahren mit dem Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg. Sie fordern unter anderem die Rückgabe von Kunstgegenständen, Wohnrecht im Schloss Cecilienhof und 1,2 Millionen Euro Entschädigung vom Land Brandenburg.

„Mit einem starken Bürgervotum wollen wir die unannehmbaren Forderungen der Nachfahren des letzten deutschen Kaisers zurückweisen und die Position des Gesetzgebers in der Auseinandersetzung mit den Hohenzollern stärken“, so Görke.

Gute Resonanz auf die Aktion

Erfreut war Görke darüber, dass bereits zum Start der Volksinitiative am Donnerstag bei einer Aktion in Rathenow zum Beispiel in der ersten Stunde über 100 Unterschriften zusammen gekommen waren. Eine weitere Unterschriftenaktion lief am Freitagvormittag auch auf dem Marktplatz in Kyritz, wo der das Interesse der Bürger ebenfalls groß war.

Den Besuch von Görke wollte sich auch Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz nicht entgehen lassen. Er war gerade auf seiner Runde durch die Stadt unterwegs, um mit Geschäftsleuten und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das Zusammentreffen mit Görke nutzte Schulz, um ihm von seinen aktuellen Problemen mit dem Strandbad zu berichten.

Stegsanierung weiteres Thema

Dabei geht es um die Förderung für die Sanierung des Steges. Der Fördermittelgeber, das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (Lelf) bezweifelt laut Schulz, dass es sich um ein kommunales Schwimmbad handelt. Görke bat um die Zustellung des Schriftwechsels und versprach, sich darum zu kümmern.

Von Sandra Bels