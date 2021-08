Corona-Hygienekonzept: Segeletzer durften Dorffest feiern

Segeletz

Zu den wenigen Orten der Region, die sich nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen bereits wieder an die Organisation eines Dorffestes heranwagten, gehört Segeletz. Am Sonnabend feierten sie dort nach nunmehr zwei Jahren Pause – allerdings noch immer unter Auflagen.

„Das Hygienekonzept und die Abstimmungen mit dem Landkreis waren zuletzt ein großer Punkt für uns“, berichtet Corinna Möller vom Vorstand des Heimatvereins. Dieser und Ortsvorsteher Steven Vogler bereiteten das Fest gemeinsam vor, so dass am Ende für alles gesorgt war, wie es die Segeletzer kennen.

Registrieren und Abstand halten

„Achten Sie bitte auf 1,50 Meter Abstand“, appellierte Vogler in seiner Eröffnungsrede an die Besucher. Sie mussten sich zuvor am Eingang registrieren. Babett Klitzke vom Heimatverein, die den beliebten Tombolastand mitbetreute, dankte allen weiteren fleißigen Helfern, beispielsweise Ramona Posniak vom Kuchenstand. Schon konnte es losgehen.

Auf den Abstand wurde überall hingewiesen. Der Ein- und Ausgang wurde jeweils separat geführt. Quelle: Matthias Anke

Beim Dorffest in Segeletz: Ortsvorsteher Steven Vogler und Babett Klitzke vom Heimatverein. Quelle: Matthias Anke

Vor allem Kinder hatten ihren Spaß von der Hüpfburg bis zum Programm mit der Hulahoop-Artistin Anne Vogel. Die junge Frau, die internationale Wohnorte und Auftritte hinter sich hat, lebt mit ihrer Familie noch nicht allzu lange im Dorf. Sie sorgte für erstaunte Blicke.

Am Eingang halfen die Angler, damit sich dort auch wirklich jeder registrierte. Quelle: Matthias Anke

Beim Dorffest in Segeletz. Hier: der beliebte Tombolastand Quelle: Matthias Anke

Nach dem ersten öffentlichen Auftritt der von Birgit Tilger und Angi Sauer geleiteten Sportgruppe „Segeletzer Sehnendehner“, die ebenso zum Heimatverein gehört, wurde es für die Erwachsenen zum Abend hin noch spannender. Es stand der „Tanz in den August“ an, wenngleich immer unter der Prämisse, es nicht zu sehr ausufern zu lassen.

Die „Segeletzer Sehnendehner" bei ihrem Auftritt. Quelle: privat

„Wir rechnen mit 500 bis 600 Gästen. Zulässig wären laut Konzept sogar 1000 Leute“, erzählte Corinna Möller: „Viele freuen sich und hatten es sich ja gewünscht. Es ist nun endlich mal wieder was los. Und uns war es wichtig, dass das Dorf wieder zusammenkommt.“

Beim Dorffest in Segeletz. Quelle: Matthias Anke

Kegelbahn soll erneuert werden

Nach dem Frühjahrsputz, dem Hofflohmarkt im Juni und nun dem Dorffest bleibt der Heimatverein weiter am Ball – besser: an der Kugel, an der Kegelkugel. Denn sie haben sich vorgenommen, die bereits arg verwitterte Kegelbahn für die Dorfgemeinschaft zu erneuern. Dass soll teils in Eigenleistung und mit Hilfe von Fördergeld aus dem Leader-Teilprogramm „kleinteilige lokale Initiativen“ möglich werden.

Und dann gibt es in Segeletz auch noch Handlungsbedarf am Storchennest direkt an der B 5. Im Herbst soll der Nistplatz für die Adebare erneuert werden.

Von Matthias Anke