Coronakrise: Wusterhausener Ehepaar näht Schutzmasken

Wusterhausen

Wenn das Oma Hedwig wüsste: Das Laken aus dichtgewebter Baumwolle, vor rund 100 Jahren war es die Aussteuer der Großmutter von Annette Tessmer, wird von ihr nach und nach in handliche Stücke geschnitten. Die sind so groß, wie es die Schablonen vorgeben, die Ehemann Christian aus fester Pappe angefertigt hat.

Ein bisschen schade ist das Ganze schon. Aber dafür gibt es wenigstens zwei gute Gründe. Zum einen hat Hedwigs mittlerweile längst erwachsene Enkelin noch genug andere Bettwäsche im Schrank, zum anderen erfordern besondere Umstände eben besondere Maßnahmen. Und wer wollte bestreiten, dass die Umstände gerade sehr außergewöhnlich sind?

Annette und Christian Tessmer mit Atemschutzmasken der Marke Eigenbau. Quelle: privat

Also greift die Frau des Hauses zur scharfen Schere, um ohne Reue das Betttuch so zu zerstückeln, dass aus den Einzelteilen möglichst viele Schutzmasken entstehen können. Annette Tessmer, die noch kurz vor Weihnachten mit Gleichgesinnten für Obdachlose in Berlin Pullover und warme Socken strickte, hat jetzt die Nähmaschine aufgeklappt, um herzustellen, was gerade rare Ware ist. Seit dem vergangenen Wochenende läuft die Heimarbeit.

Wie schon zu anderen Anlässen, fanden sich in der Nachbarschaft und im Wusterhausener Kulturverein schnell Helferinnen wie Inge Bölt, Rotraut Asmus und Bärbel Hartwig. Sie liefern Material nach und gehörten wie Familienangehörige, Freunde, Nachbarn und andere Bekannte zu den ersten Empfängern von Masken.

Mittlerweile dürfte Annette Tessmer so um die 50 Exemplare fertig haben. Nach der Stoppuhr geht das nicht. „Ich schneide aus, nähe, bringe die Haltegummis an. Und zwischendurch mache ich das, was eine Hausfrau ja auch zu tun hat“, sagt die 66-Jährige.

Annette Tessmer näht jetzt jeden Tag. Auch Freunde und Bekannte versorgen sie mit Material. Quelle: privat

Ehemann Christian hat sich indes am Montag anderweitig nützlich gemacht. „Im Radio lief einen Spendenaufruf zugunsten von Vierbeinern. „Da fiel mir gleich unser Tierpark in Kunsterspring ein. Der musste ja wegen Corona auch bis auf weiteres schließen. Damit fehlen Einnahmen für Futterkäufe“, sorgt sich Tessmer.

Er dachte sofort an die sehr gute Apfelernte im vergangenen Jahr im Kleingarten und die immer noch eingelagerten Vorräte. Kurzerhand wurde das meiste davon – geschätzte 100 Kilogramm – ins Auto geladen und Richtung Gühlen-Glienicke gebracht.

Christian Tessmer übergab am Montag seine Apfelspende an Marcel Steffen vom Tierpark Kunsterspring. Quelle: privat

„Wir haben uns über die Initiative aus Wusterhausen sehr gefreut“, sagte Karina Heide, Sachbearbeiterin in Kunsterspring, der MAZ. „Unsere Tiere brauchen ja täglich Nahrung. Zwar bekommen wir so einiges, was an Resten in Supermärkten anfällt, in einer solchen Menge wie von Herrn Tessmer allerdings nie. Danke dafür!“

388 Tiere leben in dem Park Der Tierpark Kunsterspring liegt im Neuruppiner Ortsteil Gühlen-Glienicke. Er erstreckt sich über 16 Hektar. Wegen der Corona-Pandemie ist er gegenwärtig geschlossen. Der Park besteht seit 1966. Einmal im Jahr gibt es eine „Inventur“. Nach den jüngsten Zählungen am 15. Januar leben hier 388 Tiere in 81 Arten von A wie Auerwild bis Z wie Zwergziege. Der Heimattierpark hatte im vergangenen Jahr 58 000 Besucher. Wer die Einrichtung ebenfalls unterstützen will, sollte das vorher mit den Verantwortlichen absprechen unter der Telefonnummer 033929/7 02 71 oder per Mail Kontakt aufnehmen unter: info@tierpark-kunsterspring.de

Von Wolfgang Hörmann