Das Schulessen kommt weiterhin aus Neustadt

Mit Schulbeginn nach den Sommerferien werden die Wusterhausener Astrid-Lindgren-Grundschüler wieder am angestammten Ort mit den Mittagsmahlzeiten versorgt. Zwischenzeitlich war beim Wusterhausener Schützenverein und in der Schule aufgetischt worden.

Der Anbieter, es ist das Neuruppiner Unternehmen Zuerbel & Lingk, hat die komplette Sanierung von Speiseraum und Küche im Haus gegenüber dem Schulgebäude entgegen früherer Pläne auf Februar 2021 verschoben ( MAZ berichtete), ist aber nun nach einer Teilrenovierung dort wieder aktiv.

Jetzt steht ebenfalls fest: Es bleibt bis auf weiteres dabei, dass wie zuletzt nicht vor Ort gekocht, sondern das Essen aus der Küche in Neustadt geliefert wird, „zubereitet aber von der Stammmannschaft aus Wusterhausen“, betont Rüdiger Zuerbel. Er ist einer der Geschäftsführer der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

„Fremdesser“ werden nicht versorgt

Die Einrichtung ist auch nur für die Schulkinder geöffnet. „Fremdesser“ werden in Wusterhausen vorläufig nicht versorgt. Im vergangenen Monat hatte Rüdiger Zuerbel gegenüber MAZ die Öffentlichkeit noch zur Mittagsstunde in die Planungen einbezogen. Das Zeitfenster, in dem die Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen, würde diese Möglichkeit zulassen, schätzte er damals ein.

Das wird jetzt anscheinend anders gesehen. Ob die aktuelle Variante zum Dauerzustand wird, darauf gibt es vom Geschäftsführer keine klare Antwort. „Wir wissen es nicht. Wir ziehen den August erst einmal so durch und beobachten, ob sich vielleicht ab September eine andere Möglichkeit ergibt. Der Jetzt-Zustand ist keine Verpflichtung seitens der Hygiene, man hat uns aber von deren Mitarbeitern dazu geraten.“

Corona sorgt weiter für Einschränkungen

Nach wie vor würden die Auflagen, die wegen der Corona-Pandemie einzuhalten sind, weitere Lockerungen bei der Essenausgabe verbieten. Zwar sind die vorgeschriebenen Wege mit Pfeilen auf dem Fußboden markiert, doch erweise es sich als hinderlich, dass der Speiseraum nur einen Ein- und Ausgang hat. Beim Anbieter rechnet man damit, „dass sich die Vorgaben täglich ändern können“, so Zuerbel. Darauf müsse man dann reagieren.

