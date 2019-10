Wusterhausen

Der Kulturverein Wusterhausen feiert 2020 sein 20-jähriges Bestehen. Das soll gebührend begangen werden. Diesen Vorschlag will eine Arbeitsgruppe, die sich in dieser Woche konstituierte, den Mitgliedern bei deren nächster Sitzung am 21. November unterbreiten.

Als Fixpunkte gelten eine Festsitzung am 12. Septembe...