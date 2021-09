Dessow: Die sandige Buckelpiste Friedensweg ist jetzt eine glatte Straße

Dessow

Ein bisschen Kosmetik fehlt noch. Aber ansonsten in der Friedensweg in Dessow jetzt ein Schmuckstück. Dieser Meinung sind nicht nur der Wusterhausener Bauamtsleiter Ronny Hein und Bürgermeister Philipp Schulz. Auch die Anwohner sind zufrieden. Endlich haben sie keine staubige geschotterte Buckelpiste mehr vor den Häusern.

Wusterhausens Bürgermeister dankt den Anwohnern für ihre Geduld

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagte Schulz bei der offiziellen Übergabe am Donnerstagnachmittag im Beisein der Anwohner. Der Bürgermeister dankte ihnen für ihre Geduld und das Verständnis wegen der Einschränkungen während der Bauphase. „Wir hatten keine Beschwerden und somit einen reibungslosen Ablauf“, so Schulz.

Ein paar Stellen an der neuen Straße müssen in den nächsten Wochen noch ausgebessert werden. Für Hein ist das die Kosmetik. Und die Beleuchtung fehlt noch. Sie soll zwischen Mitte und Ende Oktober aufgebaut werden.

Sanierung im Dessower Friedensweg begann im März

Die Sanierungsarbeiten im Friedensweg begannen im März mit dem Bau der Trinkwasserleitung. Anfang Mai konnte das Gelände dann für den Straßenbau ausgekoffert werden. In den folgenden vier Monaten entstanden dann gut 430 Meter Straße mit einem 50 Zentimeter hohen Aufbau. 1200 Tonnen Trag- und Frostschutzschicht sowie 450 Tonnen Asphalt wurden verarbeitet. Straße ist einspurig und hat Ausweichmöglichkeiten für den Gegenverkehr. Etwa 330 000 Euro hat die Sanierung gekostet. Eine Förderung gab es nicht.

Wusterhausen finanziert den Bau aus dem Haushalt

Das Projekt wurde komplett aus dem Haushalt der Gemeinde Wusterhausen finanziert. Die Gemeinde bekam noch einen Anteil aus dem Mehrbelastungsausgleich für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge. Die Gemeindevertreter hatte das so beschlossen. Die Anwohner mussten lediglich die Kosten für den Bau ihrer Zufahrten selbst tragen, was etwa zehn Prozent der Bausumme ausmacht.

Der traditionelle Banddurchschnitt durfte im Dessower Friedensweg nicht fehlen. Quelle: Sandra Bels

Zwei Dessower Straße sind noch unsaniert

Für Ronny Hein ist mit dem Abschluss der Arbeiten in Dessow wieder ein großes Stück geschafft worden. Zwei Punkte hat er noch auf der Liste für Dessow. Es sind der Postweg und der Petersilienweg, die ebenfalls noch geschottert sind. Beide haben in etwa die gleiche Länge wie der Friedensweg. Laut Hein sind dort im kommenden Jahr Sanierungsarbeiten geplant. Die Gemeindevertreter müssen darüber aber noch abstimmen.

Auch die Dessower Feuerwehr profitiert von Investitionen

Für Bürgermeister Schulz steht fest, dass Dessow ein gutes Stück voran gekommen ist. In den vergangenen Jahren bekam der Ort nicht nur ein neues Tanklöschfahrzeug. Auch eine Löschwasserzisterne wurde erst kürzlich an die Feuerwehr übergeben. Darüber hinaus birgt der frisch sanierte Friedensweg auch eine Menge Potenzial für Neuansiedlungen mit. Grundstücke sind da. „Es liegt nun an den Eigentümern“, so Philipp Schulz.

Von Sandra Bels