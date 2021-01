Dessow: Kosmetikerin Katja Grube konnte 2020 wegen Corona kaum arbeiten

Dessow

So hatte sich Katja Grube das zehnte Jahr des Bestehens ihres Studios nicht vorgestellt. Die meiste Zeit durfte die Kosmetikerin, die ein Studio in Dessow hat, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Wusterhausen, nicht arbeiten. Die Coronapandemie war Schuld daran. Das Jahr endete nun und in ihrem Studio ist es seit Monaten still.

Trotz Corona positiv denken, ist für Katja Grube das Wichtigste

„Ich habe trotzdem versucht, immer alles positiv zu sehen“, erzählt Katja Grube. Statt Frauen und Männer mit Gesichtsmassagen zu verwöhnen, hat sie in diesem Jahr zumeist am Schreibtisch gesessen, Termine verlegt oder abgesagt, telefoniert und Papierkram erledigt. Zu tun gab es immer etwas. „Ich habe mir immer gesagt: Das wird schon“, sagt die Dessowerin. Aber manchmal sei das Gefühl, nicht arbeiten zu dürfen, auch sehr bedrückend für sie gewesen. „Ich lieben meinen Beruf“, so die Kosmetikerin, die auch Fußpflegerin ist.

Anzeige

Keine Feier zum Geburtstag in Dessow

Dass sie den zehnten Geburtstag ihres Geschäftes im vergangenen Jahr nicht feiern konnte, das stand für sie schon früh fest. Angesichts der Abstands- und Hygieneregeln und der teilweise strengen Kontaktbeschränkungen sah die Kosmetikerin dafür auch gar keine Chance. Dennoch bekam sie Glückwünsche zum Jubiläum von ihren Kunden, nur eben aus der Ferne. „Danke für zehn Jahre Glücklichmachen“, hatte eine Frau geschrieben.

Der Terminkalender war immer voll

So manche Kundin hält Katja Grube vom ersten Tag an die Treue. „Vor der Eröffnung im November 2010 habe ich mich oft gefragt, wer denn bloß nach Dessow zur Kosmetik kommen soll, auf dem platten Land?“, erzählt Katja Grube. Aber all ihre Befürchtungen waren umsonst. Der Terminkalender füllte sich vom ersten Tag an, Woche für Woche, Monat für Monat. Jahr für Jahr. „Ich habe diesen Schritt nie bereut“, sagt sie.

In Dessow von Null angefangen

Bevor sich Katja Grube zu Hause selbstständig gemacht hatte, arbeitete sie im Hotel „Ambiente“ in Bad Wilsnack als Kosmetikerin. Gelernt hatte sie den Beruf in Ribnitz-Damgarten an einer Privatschule. Im neuen Studio fing sie dann von Null an, denn Kunden aus Bad Wilsnack mitnehmen, das war nicht möglich. „Es waren ja größtenteils Hotelgäste, die von weiter weg kamen“, erinnert sich die Kosmetikerin.

Heute kommen ihre Kunden natürlich auch nicht nur aus Dessow, sondern aus den benachbarten Dörfern in der Gemeinde Wusterhausen. Frauen aus Mechow und Berlitt (Bereich Kyritz) haben den weitesten Weg zu ihr, wie sie sagt.

Kosmetikerin ist ihr Traumberuf

Schon in der 6. Klasse war für sie klar, dass sie Kosmetikerin werden will. „Damals habe ich immer bei unserer Nachbarin zugeschaut“, erzählt Katja Grube. Später durfte sie die Nachbarin dann auch schminken und ihr helfen. Von ihr holte sie sich auch Ratschläge zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit.

Soziale Kontakte fehlen am meisten

Was ihr gerade am meisten fehlt ist aber nicht die Arbeit, sondern es sind die sozialen Kontakte, die die Arbeit mit sich bringt. „Auch der finanzielle Einbruch ist nicht zu unterschätzen und macht ihr arg zu schaffen. Sie darf zwar noch Fußpflegen anbieten, was aber die fehlenden Kosmetikbehandlungen nicht aufwiegt.

Das Gute an der Situation für Katja Grube: Sie hat bislang keine Kunden verloren. Aber es gibt schon viele die bei ihr verzweifelt anrufen, die sie dann vertrösten muss. „Ich hoffe, dass es für uns bald weiter geht“, sagt die Kosmetikerin. Und sie glaubt fest daran, dass es in diesem Jahr besser wird, als das, was gerade zu Ende geht. Denn sie brennt darauf bald wieder in ihrem Traumberuf arbeiten zu können.

Lesen Sie auch Wegen Corona: Fußpfleger haben Existenzangst – es droht das Aus

Von Sandra Bels