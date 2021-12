Dessow: Zwei Straßensanierungen aus dem Gemeindehaushalt gestrichen

Dessow

Viele Themen standen auf der Tagesordnung der letzten Ortsbeiratssitzung in Dessow in diesem Jahr. Ortsbeiratsmitglied Margret Peters bedauerte es, dass nur so wenige Einwohner dazu ins Museum gekommen waren. Denn es ging ja unter anderem um die Seniorenarbeit, den Abwasseranschluss und das Dorffest 2022. Zu Gast war außerdem Bürgermeister Philipp Schulz. Er informierte über den Haushalt für 2022 der Gemeinde und über Kürzungen im Etat. Für Dessow bedeutet das die Streichung der Sanierung des Post- und Petersilienweges für 2022 und vorerst auch bis 2025.

Dessower Friedensweg wurde saniert

Ortsvorsteher Gerd Schütte berichtete über die in diesem Jahr durchgeführten Projekte. Demnach wurde der Friedensweg saniert. Dazu gehörte auch die Erneuerung der Wasserleitung und der Neubau von Straßenlaternen. Weiterhin entstand in der Neuruppiner Straße eine Löschwasserzisterne. Die Feuerwehr bekam ein neues Auto und der Block im Friedensweg 13 wird saniert. Im Sommer gab es nach langer Coronapause einen gut besuchten Nachmittag für die Senioren. Anfang Oktober hatte die Interessengemeinschaft Dessow einen Herbstmarkt organisiert, der bei den Gästen gut ankam, wie Margret Peters sagt.

Vorgeschlagen wurde, im nächsten Jahr kein Dorffest zu feiern, sondern die damit gesparten Finanzen 2023 für eine 666-Jahrfeier zu verwenden. Der Ortsbeirat ruft die Einwohner und Vereine auf, dafür Vorschläge zu unterbreiten.

Breitbandausbau in Dessow war ein Thema

In der Einwohnerfragestunde ging es um den Breitbandausbau in Dessow und die stillgelegte Zugverbindung Neustadt – Neuruppin. Da in Dessow die Internetgeschwindigkeit über 30 Mbit betrage, erfolge kein neuer Ausbau, hieß es. In Sachen Zugstrecke wurde gesagt, dass für die Wiederbelebung offenbar wenig Potenzial da sei.

Bemängelt wurde, das sich zwischen der Brunner- und der Schulstraße kein Gehweg befindet. Wer zur Bushaltestelle oder zum Friedhof will, muss die Landstraße nutzen, was eine Unfallgefahr ist. Die Gemeinde schafft dort kontinuierlich eine Laufspur am Grünstreifen. Es wurde vorgeschlagen, diese mit Schotter oder Recycling zu füllen.

In Sachen Abwasseranschluss ans Netz erfuhren die Dessower, dass es dazu Anfang 2022 eine Einwohnerversammlung geben, bei der Thema diskutiert und darüber abgestimmt werden soll.

Von Sandra Bels