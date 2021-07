Dessow

In Dessow freut man sich sehr über eine Neuanschaffung. Der dortige Feuerwehrverein konnte mit Hilfe von Spendengeldern in Höhe von rund 1200 Euro einen Faltpavillon sowie Klapptische und Bänke kaufen, an denen gut 50 Personen Platz finden.

Ein nicht unerheblicher Anteil dieser Gesamtsumme stammt aus der diesjährigen Raiba-Vereinsförderung. Aus diesem Grund schaute auch Jaqueline Salih von der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin vorbei, als der Pavillon erstmals von einigen Mitgliedern des Feuerwehrvereins aufgebaut wurde.

30 aktive Brandschützer

Den Brandschützern im Ort kommt diese Neuanschaffung wie gerufen. Längst gehören noch einige weitere Nachbardörfer mit ihren Feuerwehren zu Dessow. „Bei Schulungen ist unser dafür vorgesehener Raum auch ohne Coronaauflagen längst viel zu klein“, berichtet der Chef des Feuerwehrvereins, Christian Busch. Das verwundert nicht, sind es doch mit den Lögowern, Ganzern und Trieplatzern alles in allem gut 30 aktive Brandschützer.

Auch beim Feuerwehrnachwuchs sieht es ganz gut aus. 17 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren werden zur Zeit von drei Jugendwarten geschult.

Verein hat 70 Mitglieder

Die nächste Gelegenheit, den Pavillon aufzubauen, gibt es noch in diesem Monat. Am 31. Juli steht beim Feuerwehrverein die Vorstandswahl an. Dieser wurde am 24. Mai 2015 gegründet und hat rund 70 Mitglieder. „Unter dem Pavillon werden natürlich nicht alle Leute Platz finden, doch wir haben ja noch die Fahrzeughalle“, berichtet Christian Busch.

Alles in allem sind die Dessower Brandschützer und die der anderen Dörfer mit ihrer technischen Ausstattung zufrieden. „Wir haben ja erst vor nicht allzu langer Zeit ein neues Löschfahrzeug bekommen“, berichtet Christian Busch.

Im Gerätehaus der Dessower Feuerwehr stehen gut ausgerüstete Fahrzeuge. Quelle: André Reichel

Von den rund 1000 Euro, die der Feuerwehrverein im Vorjahr im Rahmen der Raiba-Vereinsförderung bekam, wurde der Schulungsraum mit einem Internetanschluss versehen.

Jener Raum bleibt für die Dessower trotzdem weiterhin ein Thema, das sie nicht aus den Augen verlieren wollen. Als das Gebäude im Jahr 2001 errichtet wurde, waren die Dessower Feuerwehrleute schließlich noch unter sich. Erst in den Folgejahren kamen nach und nach die Wehren der anderen Dörfer mit hinzu. „Vielleicht gibt es ja noch irgendeine eine Möglichkeit, diesen zu erweitern“, sagt Christian Busch.

Wieder stehen Spendengelder bereit

Beim Abbau des Pavillons packten ganz im Sinne der Gleichberechtigung sowohl Männer als auch Frauen gemeinsam an. Auch Jaqueline Salih ließ es sich nicht nehmen, mitzuhelfen. Sie berichtete, dass für die aktuelle Spendenverteilung noch vieles offen ist. 14 000 Euro stehen hierbei zur Verfügung und wie in jedem Jahr, sollen rund 50 Vereine der Region davon profitieren.

Mit vereinter Kraft ist der Pavillon schnell wider zusammengepackt. Quelle: André Reichel

Ein Punktesystem, wie sonst üblich, wird es schon allein wegen der Coronabeschränkungen nicht geben. „Die Mitarbeiter der Filialen haben entschieden, dass die aktivsten Vereine bedacht werden sollen“, so Jaqueline Salih.

Von André Reichel