Dessower Friedensweg wird 2021 ausgebaut

Der lange geplante Ausbau des Friedenswegs in Dessow wird konkret. Die unbefestigte Straße unweit der ehemaligen Brauerei soll zwar von jetzt 5,50 Meter auf etwa 3,50 Meter „schrumpfen“, dafür aber auf ihren 428 Metern so ausgebaut werden, dass sie am Ende eine piekfeine Asphaltdecke trägt. In Abständen gibt es Ausweichstellen.

Eine Einbahnstraßen-Regelung fand nicht die Zustimmung in Dessow. Am 13. Oktober hatte es in Regie der Gemeindeverwaltung Wusterhausen eine Zusammenkunft der Anlieger gegeben. Den Vorteil der Sanierung haben in erster sie, die Bewohner der 19 Grundstücke in der Straße.

Das Schild Friedensweg in Dessow. Quelle: Wolfgang Hörmann

Nach Abstimmung mit dem Wasser- und Abwasserverband kommt zunächst eine neue Trinkwasserleitung in den Boden. Die Planung des gesamten Vorhabens hat das Neuruppiner Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Verkehrsbau übernommen. Mit Helge Biemann stellt sie auch den verantwortlichen Bauleiter.

Der Straßenbau in Dessow soll je nach Witterung Mitte März oder April des kommenden Jahres beginnen und im Juli beendet sein. Da an einem Straßenrand eine Versickerungsmulde als Zwischenspeicher für Regenwasser angelegt werden muss, verringert sich die Breite der Fahrbahn, die als sogenannte Mischfläche entsteht, also keinen Gehweg enthält.

Im Friedensweg soll Tempo 30 gelten

„Die Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge wird bei 30 km/h liegen und das Parken nur auf den eigenen Grundstücken möglich sein,“ so Helge Biemann bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses der Gemeinde Wusterhausen. Die Kosten für den Ausbau der Straße liegen bei 300 000 Euro.

Über das Vorhaben war in Dessow und in der Gemeindevertretung seit dem Sommer 2018 diskutiert worden. Zunächst stand neben dem Friedensweg auch noch der ebenfalls unbefestigte Postweg auf der Wunschliste der Fraktion „Ländlicher Raum“, was dann verschoben wurde. Für den Friedensweg waren verschiedene Varianten des Ausbaus abgewogen und auch aus Kostengründen wieder verworfen worden - bis zum jetzt aktuellen Modell.

Von Wolfgang Hörmann