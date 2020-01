Liegeplatzprobleme der Neptun erreichen die Politik

Wusterhausen

Es war nur eine Frage der Zeit: Nach dem MAZ-Beitrag über das jämmerliche Winterquartier des Fahrgastschiffes Neptun vor wenigen Tagen erreichte das ­Problem die Kommunalpolitik. Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der Wusterhausener Gemeindevertretung hatte sich das Drama jetzt auf die Tagesordnung gesetzt. Erstmals wurde es am Dienstagabend öffentlich diskutiert.

Einigkeit herrschte schnell zu dem Fakt, dass der Liegeplatz unweit der viel befahrenen Straße zwischen Kyritz und Wittstock kein Ruhmesblatt für das auf allen Freizeitmessen gepriesene Tourismusmodell der „Kleeblätter“ Wusterhausen und Kyritz ist.

Neptun: In der römischen Mythologie war er der Gott der Gewässer. Quelle: Wolfgang Hörmann

Die mit viel Holz versehene und damit witterungsanfällige Neptun, notdürftige zugedeckt mit einigen Planen, droht dauerhaft Schaden zu nehmen ohne Dach überm Schiff. Und das nicht nur im materiellen, sondern auch im ideellen Sinn. Von „peinlicher Außendarstellung“ bis zum „Schaden am Ansehen einer ganzen Region“ war die Rede.

Das dürfe so nicht bleiben. Aber wie lässt sich der Zustand verändern? Mit Bedauern hatte man in den Rathäusern zur Kenntnis genommen, dass die Neptun aus ihrem Quartier am Klempowsee ausziehen musste. Die Familie Dentler, frühere Schiffs- und aktuelle Bootshallenbesitzerin, hatte nach Unstimmigkeiten mit der Unternehmergesellschaft Reederei „Fünf Seen“, die das Schiff im Mietkauf erwarb, den Pachtvertrag gekündigt. Eine Einigung kam nicht zustande. Deshalb sind zwar nun zwei Hallenplätze leer, für den einzigen „Dampfer“ auf den Seen ist darin aber kein Platz mehr.

Gute Fahrgastzahlen im Jahr 2019

Dabei hat die Reederei mit rund 4000 Fahrgästen 2019 ein gutes Jahr hinter sich. Die Landesgartenschau in Wittstock brachte Besucherbusse auch nach Wusterhausen. Das half dabei, die Passagierzahlen von 2017 (2700) und 2018 (3200) noch einmal zu steigern. Aber das Ende fiel eben schlecht aus.

Die schon im Sommer begonnene Suche nach einem angemessenen Liegeplatz mündete kurz vor Weihnachten im Waldkanal bei Stolpe, der unter die Landesstraße 14 hindurch Ober- und Untersee miteinander verbindet. „Der Ist-Zustand ist nicht hinnehmbar und für die Region ein deutlicher Imageschaden“, machte Bürgermeister Philipp Schulz im Fachausschuss klar. Er sagte das, was alle dachten.

Kontakt besteht auch zur Naturschutzbehörde

Ähnlich sieht es auch seine Amtskollegin Nora Görke auf der anderen Seeseite. „Es ist bedauerlich, dass es den trockenen Überwinterungsplatz nicht mehr gibt. Aber leider fällt eine neuer Standort nicht vom Himmel. Wir wollen dazu beitragen, die Misere zu verändern“, verspricht die Kyritzer Bürgermeisterin. „Mit Wusterhausen stehen wir dazu in ständigem Kontakt, ebenso mit der Unteren Naturschutzbehörde.“

Blick auf die Neptun. Quelle: Wolfgang Hörmann

Hier wie da gibt es keine zwei Meinungen zum Thema: Jeder Liegeplatz ist besser, als der jetzige, doch müssten zum Beispiel Anlegestellen für länger an beiden Ufern den Ansprüchen genügen. „Der Steg an der Unterseeinsel ist dafür statisch nicht ausgelegt“, baute Nora Görke allen Wünschen diesbezüglich schon mal vor. Und auch wenn es so wäre, bliebe das 22-Tonnen-Schiff ja der nassen Jahreszeit nahezu schutzlos ausgeliefert.

Das Schiff wird beheizt

Das ist es jetzt auch, wenngleich mit ständiger Beheizung versucht wird, dem entgegen zu wirken. „Mehr können wir nicht tun“, sagt Matrose Michael Bischof, einer von - saisonal bedingt – bis zu sechs Leuten im Team. Er fiebert der Saisoneröffnung zu Ostern entgegen. Trotz aller momentanen Schwierigkeiten soll es ja weitergehen mit der Fahrgastschifffahrt.

Bischof, mittlerweile in der Ausbildung zum Schiffsführer, spricht von „vollen Auftragsbüchern“. „Wir haben schon Anmeldungen für 28 Charterfahrten. Die Verlängerung der weiteren Schiffbarkeit auf der Seenkette für die nächsten fünf Jahre ist positiv beschieden worden. „Wir würden auch eine neue Halle bauen. Anträge sind gestellt“, wiederholt Bischof eine schon früher gemachte Aussage.

Im nächsten Jahr steht die nächste technische Durchsicht des Schiffes an. Noch so eine Lage wie die jetzige auch im nächsten Winter, wäre die deutlich schlechteste Vorbereitung darauf.

Lesen Sie auch

Von Wolfgang Hörmann