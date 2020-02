Die Märchenerzählerin Tina Sonnenherz

Wusterhausen

„Es waren einmal ein König und eine Königin, die bekamen keine Kinder, und darüber war die Königin so betrübt, dass sie kaum jemals eine frohe Stunde hatte. Beständig klagte sie, dass es so einsam und still im Schloss sei: ‚Wenn wir nur Kinder hätten, so gäbe es Leben genug da.’“ So beginnt die Geschichte von der „ Zottelhaube“. Bei dem Märchen aus Norwegen dreht sich alles um eine wildes Mädchen. Am Ende wird das Kind eine wundersame Wandlung erfahren haben.

Wie das geschieht, bringt Bettina Beyer gern unter die Leute. Dann ist sie zur Märchenerzählerin Tina Sonnenherz geworden, die am liebsten gemeinsam mit ihrer Harfenistin Camilla Pinder Zuhörer verzaubert. Die Freundin an ihrer Seite versteht es, mit geschickten Fingern, jedes Auf und Ab in der Fabel musikalisch zu interpretieren. Dieses Wechselbad der Gefühle mischt Tina Sonnenherz stimmlich an. Zutaten sind ihre Sprache, die Hände, die Spannung, die vom ganzen Körper ausgeht.

2300 Mitgliedern hat die Europäische Märchengesellschaft

Wenn Tina das Schicksal der „ Zottelhaube“ schildert, dann nicht als Zaungast, der mit Abstand beobachtet, sondern als Teil des Ganzen fast eine Stunde lang mittendrin im Geschehen. Sie fiebert mit, staunt, erschauert, frohlockt, hofft und atmet schließlich befreiend auf, wenn aus der Zottelhaube auf dem Kopf der störrischen Maid eine Königskrone und aus dem Lumpenkind eine Schönheit geworden ist. Man muss nur sehen können, heißt die Moral von der Geschicht’. Und das Lieblingsmärchen der Erzählerin hat die Zuhörer, die nach atemloser Stille endlich applaudieren dürfen, aus einem Bann entlassen.

Tina Sonnenherz und Camilla Pinder im vergangenen Dezember bei einem Auftritt in Wusterhausen für Mitglieder des Kulturvereins. Quelle: Frauke Borchardt

„Ich liebe diese Atmosphäre, den Kontakt zu Menschen überhaupt. Sie sind meine Leidenschaft“, sagt Bettina Beyer. So heißt sie im Alltagsleben, so kennen die Zweitklässler der Astrid-Lindgren-Grundschule Wusterhausen ihre Lehrerin. Zum „ Sonnenherz“ wird sie nur in der Freizeit als eines von rund 2300 Mitgliedern der Europäischen Märchengesellschaft. Das ist ein eingetragener Verein, den es seit 1956 gibt und der seinen Sitz im westfälischen Rheine hat. Aus heutiger Sicht endete der Weg der 1969 geborenen Mutter von drei Söhnen fast logisch in der Märchenwelt.

Immer gern weggeträumt

Bei Oma und Opa aufgewachsen, liebte es Bettina, wenn ihr der Großvater immer am Sonntag aus einem dicken Andersen-Buch vorlas. Als Schulkind war sie auf das Ritual nicht mehr angewiesen. Alsbald verschlang sie alles, was zwischen zwei Buchdeckel passte. Der Rang abgelaufen wurde den Wälzern nur von Schallplatten, die noch heute einen festen Platz im Haushalt haben. Der spätere Beruf als Steuerfachgehilfin erwies sich für die junge Frau nicht als Erfüllung. „Ich habe mich immer gern weggeträumt in andere Welten, fand irgendwann Kontakt zu Schulen und Kindergärten, in denen ich dann selber vorgelesen habe.“

Märchen und Harfe passen gut zusammen

Bettina Beyer wurde nach einer Ausbildung zur Lehrkraft in Vollzeit das, was man eine Quereinsteigerin nennt. Seit sechs Jahren unterrichtet die in Berlin Geborene im Grundschulbereich – zunächst im havelländischen Rhinow und in Friesack. Seit 2015 lehrt sie in Wusterhausen.

„Märchen haben mich immer begleitet. Irgendwie war es folgerichtig, dass ich mich mit meinem Hobby ab 2010 selber in die Öffentlichkeit wagte. Der Kontakt zu Camilla Pinder und ihrer Harfenmusik kam im selben Jahr zustande. Wir passten vom ersten Moment an gut zusammen“, sagt die Erzählerin.

Die fesselnde Wiedergabe einer Fabel – mag man sie glauben oder nicht – hat mit Talent, Einfühlungsvermögen, Sprachgewandtheit und einer guten Merkfähigkeit zu tun. Es braucht aber auch theoretisches Wissen. Das erwarb sich die Dosse­städterin über einen Zeitraum von zwei Jahren Schritt für Schritt in der Katholischen Akademie in Stapelfeld unweit von Cloppenburg.

Rund 90 Märchen hat Sonnenherz in petto

Auf dem Stundenplan standen dort Fächer wie Erzähltechniken, Symbolik, Märchenkunde, schließlich auch der Umgang mit den Schreibweisen unterschiedlicher Autoren wie den Gebrüdern Grimm, Hans-Christian Andersen oder Wilhelm Hauff. Die 1974 gegründete Heimvolkshochschule bietet nach eigenen Angaben „seine Gastfreundschaft allen an, die über sich und die Welt nachdenken, ihre Begabungen entwickeln und ihren Horizont erweitern wollen.“

Seminare besucht Tina Sonnenherz heute noch regelmäßig dort. Zu ihrer ersten Lehrerin Linda Knoch pflegt sie ein freundschaftliches Verhältnis. Die Pädagogin legte den Grundstein dafür, dass ihr Schützling aktuell über ein beträchtliche Repertoire verfügt. Etwa 90 Märchen hat Sonnenherz in petto, knapp die Hälfte abrufbar, einstudiert immer nach demselben Muster.

Tina Beyer, alias Sonnenherz, Lehrerin in der Wusterhausener Astrid-Lindgren-Grundschule, hier am letzten Schultag vor den Winterferien. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Das Lernen beginnt damit, dass ich den Text aufschreibe. Dann lese ich mir das Ganze laut vor, möglichst an Wochenenden ganz früh am Morgen. Es folgt der Feinschliff mit Augenmerk auf die Betonungen an den richtigen Stellen“, sagt die Deutschlehrerin. Sie übt dabei im Rhythmus der Lemniskate. Diese Methode ermöglicht es, sich Texte vom Rhythmus ihrer Sprachbilder her so anzueignen, dass man sie schließlich, ohne Zeile für Zeile auswendig zu lernen, wortgetreu und lebendig wiedergeben kann.

Grimms Märchen und was über Jahrhunderte aus dem Norden überliefert wurde, haben es Tina Sonnenherz besonders angetan. Die „ Zottelhaube“ ist bisher ihr Favorit. Ob das so bleibt? Das ist nicht sicher. Neues kommt immer wieder hinzu. Gerade ist es das Märchen „Peter, Paul und Esben“, auch ein Norwegen-Import.

Märchenerzählen ist Kulturerbe Das Märchenerzählen wurde 2016 in das „Bundesweite Verzeichnis Immateriellen Kulturerbes" der Deutschen UNESCO-Kommission aufgenommen. „Märchen und Musik" ist eine feste Reihe, die Tina Sonnenherz und Camilla Pinder im Dorf Damm bei Friesack ins Leben gerufen haben. Auftritte der beiden Frauen gab es auch schon mehrfach in Wusterhausen, zuletzt am Ende des vergangenen Jahres vor Mitgliedern des Kulturvereins. Die Europäische Märchengesellschaft bietet in einem Katalog einen umfassenden Überblick über alle Mitglieder und deren Angebote.

