Diebe wollten in Ganzer hochwertiges Werkzeug stehlen

Ganzer

Die Polizei nahm in Ganzer einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest. Der 30-Jährige soll in der Nacht zu Donnerstag mit weiteren Tätern auf einem Firmengelände in ein Gebäude eingebrochen sein. Mehrere hochwertige Werkzeuge im Wert von über 20.000 Euro lagen zum Abtransport bereit, als die Beamten gegen 1 Uhr vor Ort eintrafen. Zeugen hatten verdächtige Geräusche gehört und die Polizei verständigt.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte Haftantrag für den 30-Jährigen. Er sollte am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von MAZonline