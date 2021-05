Dosse-Halle in Wusterhausen steht teure Sanierung bevor

Wusterhausen

Immer, wenn in Wusterhausen über den neuen Bildungscampus geredet wird, kommt zwangsläufig auch das nähere Umfeld zur Sprache. Da sind der Straßenring Am Burgwall, die beiden Häuser der Kindertagesstätte „Regenbogen“ am Ende vom Wall, die Astrid-Lindgren-Grundschule samt Turnhalle, künftig auch das in Planung befindliche Feuerwehr-Gerätehaus, die Dosse-Halle und das Heizhaus.

Letztgenanntes ist für alle Gebäude der Gemeinde drumherum immens wichtig, liefert es ihnen doch die Energie. Und davon schluckt vor allem die Dosse-Halle einiges. Sie gilt jetzt als Sanierungsfall.

Halle schluckt Hälfte der Heizhaus-Leistung

Das Heizhaus ist aber auch das „hässliche Entlein“ – alt und abgewirtschaftet, mit einem längst überholten, dazu noch störanfälligen technischen Innenleben.

Bei der jüngsten Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses der Gemeindevertreter sagte Ronny Hein den Anwesenden damit eigentlich nichts Neues. Als der Bauamtsleiter dann allerdings davon sprach, dass die Dosse-Halle, in der man gerade tagte, die Hälfte der kompletten Heizleistung inklusive Warmwasservorrat für sich beansprucht, überraschte es die meisten sichtlich.

Das Heizhaus Am Burgwall hat seine besten Tage hinter sich. Quelle: Wolfgang Hörmann

In Verbindung mit den Macken der Ölververbrenner machte Hein deutlich, weshalb er das Heizhaus im Tagesordnungspunkt „Informationen“ so ausführlich thematisierte: Man sollte sich im Zusammenhang mit der Planung des Bildungscampus von der überholten Technologie zur Energiegewinnung abwenden und über neue Methoden nachdenken, so sein Vorschlag.

„Wollen wir künftig auf Solarstrom setzen, Hackschnitzel verbrennen oder regenerativen Energien den Vorzug geben? Ich würde überhaupt gern ihre Meinung zur Umstellung auf eine der zeitgemäßen Varianten hören“, forderte der Mann aus der Gemeindeverwaltung die Runde auf.

Suche nach Alternativen

Das kam einigermaßen überraschend, doch ließen erste Antworten nicht lange auf sich warten. Ad hoc entspann sich ein Gedankenaustausch, der schnell klar machte: Veränderungen sind erwünscht. Das „Wie“ bedarf nun soliden Hintergrundwissens, in dem Fakten und Zahlen gegenübergestellt werden. Zunächst kamen Ideen auf den Tisch.

Lothar Schnick (Wusterhausen kann mehr/WKM) brachte „grünen“ Strom aus Windkraft- und Biogasanlagen ins Spiel.

Thomas Gülde (Ländlicher Raum) erinnerte daran, dass Photovoltaikanlagen auf Dächern schon einmal Diskussionspunkt waren. Außerdem sei er gegen riesige Heizhäuser. „Wir sollten kleinteiliger planen und uns zuvor bei vergleichbaren Projekten informieren“, sagte er. Dem stimmte der Sachkundige Einwohner Kai Jahnke zu.

Ronny Hein, Amtsleiter für Gemeindeentwicklung und Bauen. Quelle: Wolfgang Hörmann

Babara Linke (Unabhängige Wählergemeinschaft/UWG) sprach sich ebenfalls für Veränderungen in Sachen Heizhaus aus. Allerdings sei vorrangig zu prüfen, ob dafür Fördermittel fließen könnten.

Zur Dosse-Halle selbst kam man zwangsläufig auch. Ihr fehlten notwendige Isolierungen. Die Bauhülle müsse daher alsbald komplett saniert werden.

Das Thema soll den Fachausschuss weiterhin beschäftigen. An Ronny Hein erging der Auftrag, bis zur nächsten Sitzung einen Variantenvergleich unter der Berücksichtigung alternativer Energien vorzubereiten.

Lesen Sie auch:

– Wusterhausen plant Bildungscampus für 19 Millionen Euro

Von Wolfgnag Hörmann