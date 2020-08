Dreetz

Eine 65-jährige Frau ist am Sonnabend in Dreetz von einem Hund gebissen worden. Der Mischling griff die Frau an, als sie bei der Halterin – einer 60-jährigen Bekannten – eintraf. Die Frau erlitt offenbar schwere Bisswunden am Unterarm und am Oberschenkel.

Opfer musste sofort operiert werden

Die 65-Jährige wurde mit einem Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Die Polizei informierte das zuständige Ordnungsamt über den Vorfall. Was das Verhalten des Hundes ausgelöst hat, ist nach Polizeiangaben bisher unklar.

Von MAZonline