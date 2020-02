Barsikow: 183 Einwohner teilen sich ein Elektroauto als „Dorfmobil“

Barsikow

Großer Bahnhof am Freitag um 12 Uhr mittags in Barsikow. Der Anlass: Die 183 Einwohner des Dorfes in der Großgemeinde Wusterhausen ( Ostprignitz-Ruppin) haben sich ein Auto angeschafft – eines für alle. Im Beisein der Landtagsabgeordneten Katja Poschmann ( SPD) und Christian Görke ( Die Linke) sowie Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz übergab der Ostprignitz-Ruppiner Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) das Fahrzeug mit Elektroantrieb offiziell an Ortsvorsteher Willem Schoeber und Fabio Meister. Letzterer ist Vorsitzender der Arbeitsgruppe „ Dorfmobil Barsikow“.

Sie war extra ins Leben gerufen worden, damit der neue Geschäftsbetrieb überhaupt funktionieren kann. Barsikow setzt mit dem Elektrofahrzeug ein landesweit bisher einzigartiges Projekt um. Das wurde gebührend gewürdigt – auch musikalisch. Die sechsköpfige Combo mit dem etwas sperrigen Namen „Aus dem Dorf für das Dorf“ ist ebenfalls ein Eigengewächs. Die muntere Truppe sandte mit ihren Titeln „Das ist mein Auto, das ist Dein Auto“ und „Jeder kann E-Auto fahr’n“ die Botschaft des Tages in die Welt.

Die Plane fällt, die Neuanschaffung kann besichtigt werden. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Wir haben uns um ein Elektroauto beworben. Mit etwas Glück könnten wir solch ein Fahrzeug bekommen“, verriet Anna Funke, Vorsitzende des Dorfvereins, damals der MAZ. Das E-Auto, mit 25 000 Euro gefördert vom Landkreis Ostprignitz-Ruppin, sollte jedermann nutzen können. Laut Umfrage im Dorf gab es damals sowohl Interesse als auch Bedarf am Carsharing.

Dass Barsikow kreisweit einziger Bewerber um das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel blieb, machte die Sache leichter, brachte aber auch eine Menge neuer Aufgaben mit sich, bis Freitag um 12 Uhr mittags der Countdown für den scharfen Start erfolgen konnte.

Fabio Meister ist Vorsitzender der neuen Arbeitsgruppe. Quelle: Wolfgang Hörmann

„Zwischendurch wurde es uns manchmal ein bisschen sauer“, gibt Ortsvorsteher Willem Schoeber zu. „Immerhin galt es, etliche Verträge extern wie intern auszuarbeiten und abzuschließen. Aber heute kann ich sagen – es hat sich gelohnt“, so ein sichtlich gut gelaunter Vorsteher.

Parkplatz am „Alten Konsum“ Das Dorfmobil hat seinen Parkplatz am Alten Konsum des Dorfes. Hier befindet sich auch die Lade-Infrastruktur, die allerdings noch nicht in Betrieb ist. In wenigen Tagen soll das anders sein. Das Kennzeichen lautet: OPR - BD1, wobei „ BD“ für „Barsikower Dorfmobil“ steht. Der Dorfverein plant für später einen Chauffeur-Service mit dem E-Mobil, um das Angebot auch für Dorfbewohner ohne Führerschein attraktiv zu machen.

Da war man zum Auftakt für ein halbes Stündchen in der örtlichen Begegnungsstätte „Alter Konsum“ versammelt. Vor der Tür parkte das Auto noch unter einer Schutzplane. Bevor sie abgenommen wurde und der Landrat zu einer ersten kleinen Spritztour rund um den Kirchturm startete, dankte er noch den fleißigen Gastgebern für ihren Einsatz. „Ich bin stolz auf die Pionierarbeit, die hier geleistet wurde“, sagte Ralf Reinhardt.

Von Wolfgang Hörmann