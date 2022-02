Feier für zehn Jahre Landfrauen Wusterhausen wegen Coronasituation verschoben

Wusterhausen

Nächsten Dienstag sollte es so weit sein. Mit diesem 1. März war in Wusterhausen geplant, das zehnjährige Bestehen der Landfrauengruppe zu feiern – war.

„Wir wollten zusammen frühstücken und hatten Gäste eingeladen. Doch daraus wird erstmal nichts“, erklärt Helga Wagner. Aufgrund der noch immer angespannten Corona-Situation haben sie sich entschieden, das Treffen auf den 14. Juni zu verlegen. Es wird ebenfalls ein Dienstag sein, und zwar etwa von 10 bis 14 Uhr im Schützenhaus.

Wusterhausens Landfrauen sind für ihre Kuchen bekannt

„Kaffee, Kuchen und ein paar Schnittchen“ werde es geben, sagt Helga Wagner. Selbstgebackenen Kuchen natürlich, dafür sind die Landfrauen schließlich bekannt. Kaum ein größeres Fest gab es in der Region, auf dem nicht auch sie mit ihrem Stand vertreten waren, vor allem die Erntefeste.

Nicht nur mit dem örtlichen Schützenverein, auch mit dem Gewerbeverein gibt es eine gute Zusammenarbeit. Seit vier Jahren ist die Kita „Seesterne“ ihre Kooperationskita. Basteln ist oft angesagt.

Flutopferhilfe 2017 und 2021

Zum Rathaus führt ein kurzer Draht. Feste auf dem Marktplatz, bei Adventsmärkten aber auch in der Begegnungsstätte von „Pro Seniorenpflege“ werden von den Landfrauen mitgestaltet.

Oder Sommer 2017 beispielsweise: Damals verkauften sie auf dem Wusterhausener Marktplatz ihren Kuchen, um den Erlös den Opfern der großen Regenflut im oberhavelländischen Leegebruch zu spenden.

Die Landfrauen bei ihrer Kuchen-Spendenaktion 2017 für die Leegebrucher Regen-Flutopfer. Hier (v.l.n.r.): Karola Eichmann (2018 verstorben), Kassierein Helga Wagner und die Vorsitzende Annemarie Jahnke-Schulz, die aus gesundheitlichen Gründen derzeit etwas kürzer tritt. Quelle: Archivfoto Matthias Anke

„Wir können weder buddeln noch Wasser wegpumpen, also backen wir“, sagte Karola Eichmann seinerzeit, die Vorsitzende der Gruppe, die 2018 jedoch unverhofft verstarb. In Wusterhausen ist sie bis heute unvergessen.

Dann 2021 – die Flutkatastrophe im Süden und Westen der Bundesrepublik. Bei der Benefizaktion der Wusterhausener Vereine innerhalb der Initiative „Deutschland hilft“ fehlten die Landfrauen ebenso nicht. Mehr noch: Sie waren es, die zum Mitmachen erst aufriefen.

Handarbeitsgruppe aus Wusterhausen stellt aus

Auch nicht zu vergessen 2019: Die Landfrauen bereicherten mit ihrem Kuchen die 10. Schöller-Festspiele im Schlosspark von Kampehl.

Und nun also steht ihr eigener „Zehnter“ an. „Neuerdings gibt es unter uns auch eine Handarbeitsgruppe. Wir werden dann im Juni einiges ausstellen“, kündigt Helga Wagner an, die Kassiererin dieser 2012 als eine der jüngsten im Kreislandfrauenverband Ostprignitz-Ruppin gegründeten Gruppe.

Von Matthias Anke