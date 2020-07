Wusterhausen

Wie von langer Hand geplant bot das Wetter am Mittwoch ideale Bedingungen für einen Ferientag drinnen. Und siehe da: Genau so etwas hatten die Ferienspiele im Hort der Wusterhausener Astrid-Lindgren-Grundschule vor.

Gemeindebibliothekarin Kerstin Jonas verwandelte den Kellerraum der Grundschule einen Vormittag lang in ein Trickfilmstudio. Zwölf Mädchen und Jungen von sechs bis zehn Jahren machten sich voll konzentriert als Animateure, Kameraleute und Szenenbildner ans Werk.

Mit Gruß vom Literarischen Bilderbogen

Der technische Aufwand dafür lässt sich längst mit ein bisschen Bastelei bewältigen. Als Aufnahmestudio dienten einfache Umzugskartons, die mit kleinen Lampen ausgestattet waren. „Die Fotoboxen sind beim Kreativwettbewerb des Literarischen Bilderbogens entstanden“, erklärte Kerstin Jonas.

Fundstücke aus der Natur dienten als Kulisse und Requisiten beim Trickfilmdreh. Quelle: Alexander Beckmann

Mit der großen Öffnung nach vorne gestalteten sich die Kinder unten im Karton mit Blättern, Zweigen, Kieseln und Tannenzapfen ihre eigene Kulisse. Ganz oben auf übernahm ein Tabletcomputer die Funktion von Kamera und Schnittplatz. Die Geräte konnte die Bibliothek Wusterhausen bereitstellen. „Wir haben ja die Tablets. Warum sollen wir sie nicht nutzen?“ Software für kleine Stop-Motion-Filme findet sich kostenlos im Internet.

Zwölf Kinder und Hunderte Fotos

Also: Alles auf Anfang! Und: Foto! „Jetzt schieben wir die Schnecke hier ein Stück weiter und machen das zweite Bild“, demonstrierte Kerstin Jonas ihren sehr aufmerksamen Zuhörern. „Um einen guten Film zu machen mit fließenden Bewegungen, muss man für jede Sekunde bis zu 24 Bilder machen. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel Arbeit in so einem Anderthalb-Stunden-Trickfilm steckt.“

Bibliothekarin Kerstin Jonas hatte am Mittwoch ausgesprochen aufmerksame Zuhörer. Quelle: Alexander Beckmann

Ganz so großen Aufwand betrieben die Wusterhausener Trickfilmer aber nicht. „Wir machen nur acht bis zehn Bilder für jede Sekunde“, kündigte die Bibliothekarin an. „Je mehr Bilder ihr macht, umso länger wird euer Film.“

Auftakt für neues Projekt in Wusterhausen

Schon gingen das stückweise Bewegen von Gegenständen und das Fotografieren los. Am Anfang durchaus auch mal ein bisschen hastig. „Eure Hand sollt ihr natürlich nicht mit fotografieren. Aber man kann nachher noch Bilder löschen.“ Sogar eine nachträgliche Vertonung mache das Tablet möglich. Und grundsätzlich ließen sich auch Legosteine, Knetfiguren oder sogar menschliche Darsteller einsetzen. „Das ist vielleicht etwas für eine spätere Veranstaltung.“

Auch nach Stunden mochten sich die Kinder kaum von ihren Fotoboxen trennen. Quelle: Alexander Beckmann

„Das soll heute so eine Art Einführungskurs sein“, sagte Kerstin Jonas. „Wir planen für das nächste Schuljahr noch größere Projekte.“ Dann gehe es auch darum, eigene Geschichten zu entwickeln oder vielleicht welche aus dem Bestand der Bibliothek zu verfilmen.

Auch für die Bibliothek Neuland

Betreuer Michael Martin findet die Idee gut. „Das könnte ins offene Angebot des Hortes passen. Mal sehen, was Corona macht.“

Da ist auch Kerstin Jonas gespannt. „Das ist unser erstes Projekt in Coronazeiten.“ Erst seit 25. Juni sei die Wusterhausener Bibliothek ja überhaupt wieder voll geöffnet. „Das ist alles nicht so einfach in diesem Jahr.“

Umso mehr freut sich die Bibliothekarin über den Erfolg bei den Ferienkindern. Sie selbst war vor zwei Jahren bei einer Weiterbildung mit der Trickfilmtechnik in Berührung gekommen. „Ich traue mich da jetzt das erste Mal so richtig ran.“

