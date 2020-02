Wusterhausens Festkomitee hofft auf Geld aus dem Haushalt

Wusterhausen

4000 Euro sind zu wenig, um die Veranstaltungen in Wusterhausen in diesem Jahr zu finanzieren. Zu diesem Schluss kommt das neunköpfige Festkomitee der Stadt. Seine Chefin Jacqueline Salih hat sich deshalb jetzt nach Anfragen im Rathaus schriftlich an Bürgermeister Philipp Schulz gewandt. Sie schreibt, dass die gewährten Mittel in keinem Verhältnis zu den notwendigen Ausgaben stehen. Es gebe hohe Kosten für eine Bühne, Zelt und Tanzfläche, weil sie extern gekauft werden müssen. Der Grund: Das gemeindeeigene Zelt samt Zubehör sind nicht einsetzbar, weil sie auf dem Marktplatz nicht verankert werden können.

Wusterhausens Marktplatz soll belebt werden

Jacqueline Salih sagt, dass der Platz einst umgestaltet worden war, um ihn zu beleben, was sich aber wegen der zusätzlichen Kosten immer schwieriger gestaltet. Sie schlägt deshalb zum Beispiel vor, auf dem Markt Verankerungen zu installieren für das vorhandene Zelt. Denkbar wäre für sie auch der Kauf eines neuen Zeltes mit Schwerlastboden, das universell aufstellbar ist.

Allein der Kauf der Ausstattung für das Altstandfest in diesem Jahr verschlingt mit knapp 3800 Euro fast das ganze Jahresbudget des Festkomitees. Es bittet deshalb darum, dass die Stadt für 2020 Sondermittel für Kultur und Feierlichkeiten zur Verfügung stellt.

Bürgermeister verweist auf den Haushalt

Bürgermeister Philipp Schulz kann dafür derzeit keine Zusage machen, aber er sagt gegenüber MAZ, dass das Thema Aufstockung des Fonds bei der Haushaltsberatung für 2021 mit einfließen soll. Für dieses Jahr müsse geschaut werden, ob im Haushalt noch Geld für Mehrkosten freigemacht werden kann, so Schulz. Er will mit dem Festkomitee bei seiner nächsten Beratung am 17. März über das Thema sprechen. Für ihn ist es darüber hinaus eine politische Entscheidung, denn die Gemeindevertreter legen die Budgets zum Beispiel für Kultur fest.

Altstadtfest Wusterhausen wird seit September geplant

Das Festkomitee plant seit September 2019 das Altstadtfest. Es findet alle zwei Jahre statt, diesmal vom 5. bis 7. Juni 2020. Der traditionelle Brezelumzug mit dem Kulturverein darf dabei nicht fehlen. Am Freitagabend soll sich die Kinderdisco mit fortschreitender Zeit in einen Tanz für Erwachsene wandeln.

Offene Höfe am Rande des Marktplatzes

Neu ist in diesem Jahr die Beteiligung der Höfe am Marktplatz. Es gibt bereits Zusagen beim Festkomitee. „Wir hoffen noch auf viele weitere Rückmeldungen und Ideen“, so Jacqueline Salih. Sie wünscht sich, dass die Wusterhausener sich individuell am Fest beteiligen. „Für ein nettes Ambiente kann geschmückt, können Bänke aufgestellt werden“, so Jacqueline Salih. Ein Bühnenprogramm ist dazu parallel am Samstag geplant mit Musik und Tanz mit Oliver Thomas & Band. Am Sonntag wird es einen Gottesdienst auf dem Marktplatz und einen Frühschoppen mit Musik geben.

Das Festkomitee der Stadt Wusterhausen hatte 2019 zum ersten Dinner in Weiß und zum Treffen der Jubilare auf den Marktplatz eingeladen. 2020 gibt es eine Neuauflage. Quelle: Sandra Bels

Dinner in Weiß und Nikolausmarkt

Das soll es an Festen aber nicht gewesen sein in diesem Jahr. Das Dinner in Weiß erlebt eine Neuauflage, diesmal aber nicht auf dem Marktplatz, sondern der Streuobstwiese hinter dem Aldi-Markt. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir verschiedene Orte der Stadt dafür nutzen und sie gleichzeitig zeigen wollen“, sagt Jacqueline Salih. Sie denkt, dass die Wiese mit den Bäumen das richtige Flair bietet. Ansonsten bleibt alles wie 2019. Jeder kommt in Weiß und bringt mit, was er essen und trinken will und worauf er sitzen möchte.

Noch in weiter Ferne, aber trotzdem schon in Planung und mit Terminen untersetzt sind der Schiffahrt-Trödel am 3. Oktober und der Nikolausmarkt am ersten Adventswochenende.

Von Sandra Bels