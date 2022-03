Die Freiwillige Feuerwehr Wusterhausen wurde am 1. April 1894 offiziell gegründet. Aktuell leisten 35 Männer (Stand 2021) und Frauen ihren ehrenamtlichen Dienst in der Einsatzabteilung. Darüber hinaus besitzt die Feuerwehr Wusterhausen eine eigene Jugendfeuerwehr. In dieser fühlen sich aktuell zehn Mädchen und Jungen gut aufgehoben.

Feuerwehr Wusterhausen fährt zu 50 bis 60 Einsätzen im Jahr

Die Einsatzzahlen variieren zwischen 50 bis 60 pro Jahr. Einheitsführer ist Björn Haack. Sein Stellvertreter ist Michael Welke, und der Jugendwart heißt Enrico Richter. 2019 ereilte die Feuerwehr Wusterhausen ein schweres Schicksal. Ein Brand zerstörte große Teile der Wusterhausener Feuerwache und somit auch die Sozialräume der Feuerwehrmitglieder. Die Ausbildung geschieht nun in der Fahrzeughalle sowie im räumlich getrennten Schulungsraum auf dem Schulcampus.

Zum Fuhrpark der Feuerwehr gehören ein Löschgruppenfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug, Einsatzleitwagen, ein Kommandowagen, ein Vorausrüstwagen, ein Mannschaftstransportwagen, ein Kraftradmeldefahrzeug sowie Tragkraftspritzenanhänger, ein Schlauchtransportanhänger, ein Mehrzweckanhänger und ein Rettungsboot. Abseits des Feuerwehralltags ist die Wusterhausener Feuerwehr zudem mit Hüpfburg, Feuerwehrmemory oder Spritzenhaus auch mal auf kulturellen Festen zu sehen.

Von Julia Redepenning